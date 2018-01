Ausgangslage:

Alarm im "Ländle": Der VfB Stuttgart verlor fünf der vergangenen sechs Bundesligaspiele und ist wieder auf Tuchfühlung zu den Abstiegsplätzen. Gerade einmal vier Zähler trennen den Aufsteiger von Rang 16. Da die Schwaben auswärts nichts, aber auch gar nichts zustande bringen (ein Zähler in zehn Spielen), müssen die Punkte daheim geholt werden. Da gab es bislang 19 Zähler. Gäbe es nur die Heimtabelle, lägen die Schwaben auf Europapokal-Kurs.

Beim Unternehmen Klassenerhalt trifft es sich gut aus Sicht der Gastgeber, dass auch der Gegner aus Schalke gerade eher Magerkost anbietet, zumindest punktetechnisch. Der FC Schalke 04 gewann nur eines der vergangenen sieben Spiele, teilte in fünf dieser sieben Partien die Punkte (bei einer Niederlage). 2018 gab es erst ein Pünktchen - so wird das nichts mit der Champions League.

Personal:

Stuttgart muss auf Holger Badstuber verzichten. Der Innenverteidiger hat sich im Training eine Verletzung im Adduktorenbereich zugezogen und fällt vorerst aus. Nationalstürmer Mario Gomez ist nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung bei der Niederlage in Mainz dagegen wieder fit.

Außer Weston McKennie (Innenbanverletzung) und dem Langzeitverletzten Pablo Insua kann Schalke-Trainer Domenico Tedesco aus dem Vollen schöpfen.

Stimmen:

"Wir waren in einem Spiel nicht gut, aber so zu tun, als wäre das immer so, geht mir zu weit. Wir haben kein grundsätzliches Mentalitätsproblem", äußert sich VfB-Coach Hannes Wolf zur Kritik an seiner Mannschaft nach der Niederlage in Mainz.

"Der VfB wird uns alles abverlangen. Gegen den FC Bayern und Bayer Leverkusen haben sie die Partien zu Hause lange offen gestaltet und nur knapp verloren" , warnt Schalke-Coach Tedesco vor dem Spiel.

Sonstiges:

Schalkes Trainer Tedesco arbeitete sieben Jahre im Jugendbereich des VfB Stuttgart, von 2008 bis 2015. 2015 musste er sich mit der von ihm betreuten U17 im Finale um die deutsche Meisterschaft Borussia Dortmund geschlagen geben. Trainer der Dortmunder war damals der heutige VfB-Coach Wolf.

Mögliche Aufstellungen:



VfB Stuttgart: Zieler - Pavard, Baumgartl, Kaminski - Beck, Insua - Gentner, Ascacibar - Donis, Akolo - Gomez



FC Schalke 04: Fährmann - Kehrer, Naldo, Nastasic - Caligiuri, Meyer, Oczipka - Goretzka, Harit - Pjaca, Burgstaller



Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

Stand: 26.01.2018, 08:00