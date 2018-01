Ausgangslage:

Der VfB Stuttgart ist nach dem guten Saisonstart ziemlich ins Trudeln geraten. Zuletzt gab es vier Niederlagen in Folge. Die Schwaben sind dadurch auf Platz 14 angekommen, der direkte Abstiegsplatz ist nur zwei Punkte entfernt. Für neuen Schwung soll ein sehr prominenter Rückkehrer sorgen - Mario Gomez geht wieder für den VfB auf Torejagd.

Ein wenig besser sieht es tabellarisch bei Hertha BSC aus. Mit Rang zehn können sie nach der erfolgreichen Vorsaison in Berlin allerdings nicht zufrieden sein. Doch seit dem Ausscheiden in der Europa League gibt es Hoffnung - die jüngsten Liga-Siege in Leipzig (3:2) und gegen Hannover (3:1) lassen wieder von höheren Tabellenregionen träumen. Und diese sind gar nicht weit weg. Der Tabellendritte BVB hat schließlich nur vier Punkte mehr als die Hertha.

Personal:

Während bei Mitchell Weiser eine Rest-Hoffnung auf einen Einsatz besteht, fällt Karim Rekik definitiv aus. Stürmer Julian Schieber ist bei der Hertha nach langen Knieverletzungen zurück. Jordan Torunarigha ist rot-gesperrt.

Bei den Stuttgartern musste der verletzungsgeplagte Holger Badstuber das Trainingslager abbrechen. Sein Einsatz ist gefährdet. Carlos Mane und Matthias Zimmermann befinden sich noch im Aufbautraining nach ihren Verletzungen.

Stimmen:

"Wir fahren nach Stuttgart, um Punkte mitzunehmen" , sagt Mittelfeldmann Vladimir Darida entschlossen. Allerdings ist eher unwahrscheinlich, dass der Tscheche dabei sein wird, da ihm Trainer Pal Dardai nach dessen Knieverletzung noch Zeit geben will. "Leidenschaft und Kampf müssen unsere Basis für die Rückrunde sein", appelierte Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic.

Stuttgart-Cheftrainer Hannes Wolf warnt besonders vor den Standard-Qualitäten der Hertha: "Ein guter Gegner, der vor allem bei offensiven Standards sehr gefährlich ist." Für die Rückrunde sei dieses Spiel von hoher Bedeutung, so Wolf.

Sonstiges:

Der VfB stellte in der Hinrunde die drittjüngste Bundesliga-Mannschaft (24,8 Jahre im Schnitt), neben den Routiniers Badstuber, Christian Gentner, Andreas Beck und Dennis Aogo tummelten sich etliche Talente, die in einigen Partien Lehrgeld zahlen mussten. Jetzt wird Mario Gomez den Altersschnitt heben. Hertha hat nach den Bayern die älteste Elf der Liga, der in Berlin viel beschworene Umbruch geht nur langsam vonstatten.

Mögliche Aufstellungen:

VfB Stuttgart: Zieler - Pavard, Baumgartl, Badstuber, Insua - Ascacibar, Gentner - Asano, Akolo, Özcan - Gomez

Hertha BSC: Jarstein - Pekarik, Stark, Lustenberger, Plattenhardt - Skjelbred, Maier - Weiser, Lazaro, Kalou - Selke

Schiedsrichter: Felix Brych

Stand: 12.01.2018, 08:00