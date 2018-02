Ausgangslage:

Tayfun Korkut steht als Trainer des VfB Suttgart vor seinem ersten Heimspiel. Die 0:2-Pleite im vergangenen Heimspiel wurde seinem Vorgänger Hannes Wolf zum Verhängnis. Im ersten Spiel unter dem neuen Coach holten die Schwaben immerhin einen Punkt (1:1 in Wolfsburg) - um sich etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen, wäre das gegen Mönchengladbach vermutlich schon zu wenig.

Der Gegner reist mit der Enttäuschung einer späten 0:1-Pleite gegen RB Leipzig an. Überhaupt war die Form der Gladbacher in dieser Saison schon besser. Seit dem viel umjubelten Sieg gegen den FC Bayern Ende November gab es nur zwei Siege in der Bundesliga. Weil die Bundesliga-Tabelle im oberen Drittel aber derart eng ist, wäre die Elf von Trainer Dieter Hecking mit einem Erfolg in Stuttgart wieder voll drin im Rennen um die Champions League.

Personal:

Neben dem Langzeitverletzten Carlos Mané (Sehnenriss) muss VfB -Coach Korkut noch auf Holger Badstuber (Adduktorenbeschwerden) und Matthias Zimmermann (Trainingsrückstand) verzichten.

Bei den Gästen sieht es in Sachen Personal deutlich schlechter aus. Es fehlen: Mamadou Doucouré (Muskelbündelriss), Tobias Strobl (Kreuzbandriss), Fabian Johnson (Rückenprobleme), Ibrahima Traore (Muskelfaserriss) und Oscar Wendt (Risswunde). Dafür könnte Raffael nach seiner Wadenverletzung wieder eine Option sein.

Stimmen:

Trotz der personellen Sorgen und zuletzt zu wenigen Punkten hat Gladbachs Trainer Dieter Hecking Vertrauen in sein Team. "Es gibt immer wieder Phasen, in denen eine Mannschaft sich schwer tut, Tore zu erzielen. Aber die Jungs haben das ja nicht verlernt. Deshalb müssen wir die Ruhe bewahren."

Tayfun Korkut reduziert seinen Anspruch vor dem Heim-Debüt auf das Wesentliche: "Wir wollen Torchancen, wir wollen Tore, wir wollen Spiele gewinnen."

Sonstiges:

Die schlechte Bilanz der vergangenen Wochen lässt sich bei Gladbach vor allem an den Auswärtsspielen festmachen. Nur Borussia Mönchengladbach hat aktuell die jüngsten vier Auswärtsspiele verloren, in diesen vier Partien gelang den "Fohlen" auch nur ein einziger Treffer - natürlich durch Raffael.

Mögliche Aufstellungen:

VfB Stuttgart: Zieler - Pavard, Baumgartl, Badstuber, Insua - Ascacibar, Gentner - Akolo, Thommy - Ginczek - Gomez



Borussia Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Ginter, Vestergaard, Elvedi - Kramer, Zakaria - Herrmann, Grifo - Stindl, Hazard



Schiedsrichter: Willenborg (Osnabrück)

Thema in: Bundesliga am Sonntag, Dritte Programme, 11.02., ab 21.45 Uhr

red mit dpa und sid | Stand: 09.02.2018, 08:00