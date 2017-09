"Ich bin überwältigt. Das ist ein großer Tag für mich", sagt Benedikt Höwedes. Das Schalke Urgestein steht vor seinem ersten Einsatz für seinen neuen Klub Juventus Turin - ein Zustand, an den man sich auf Schalke erst noch gewöhnen muss. Der 29-Jährige war in Gelsenkirchen vom neuen Trainer Domenico Tedesco nach sechs Jahren als Kapitän abgesetzt und sportlich infrage gestellt worden. Der Innenverteidiger verabschiedete sich daraufhin nach Turin.

Eines ist klar: Für Tedesco ist die Situation auf Schalke ob dieser Personalentscheidung nicht eben einfacher geworden. Helfen könnte ein Heimsieg gegen den VfB Stuttgart. Mit Aufsteigern tut man sich indes nicht so leicht bei S04 - am zweiten Spieltag gab es nach dem euphorisch begleiteten Auftaktsieg gegen Leipzig die kalte Dusche in Form einer Niederlage in Hannover. Vor allem die Art und Weise ließ die Gelsenkirchener Anhänger mit Schaudern an vergangene Jahre denken: Nur ein Torschuss im ersten Abschnitt, keine Durchschlagskraft, ein insgesamt blutleerer Auftritt.

Stuttgart hat einen prominenten Rückkehrer

Beim VfB Stuttgart ist man ebenfalls mit einem Sieg einer und einer Niederlage in die Saison gestartet - mit dem Unterschied, dass drei Punkte nach zwei Spieltagen für den Aufsteiger einen gelungenen Start darstellen.

Die Stuttgarter haben übrigens in der Länderspielpause durch eine ganz ähnliche Transfergeschichte wie die Schalker auf sich aufmerksam - nur umgekehrt: Ex-Nationalspieler Andreas Beck kehrt nach neun Jahren zurück. Der 30-Jährige unterschrieb beim Aufsteiger einen Vertrag bis Sommer 2019. "Ich bin ein Stuttgarter Junge, habe immer eine starke Verbindung zu Stuttgart und meiner Heimat gehalten.", sagte Beck, "für mich ist die Rückkehr hierher eine sehr emotionale Angelegenheit."

Übrigens: Der Stuttgarter Sieg am vergangenen Spieltag gegen Mainz war auch eine Schalker Co-Produktion. Ex-Schalker Dennis Aogo flankte, Ex-Schalker Holger Badstuber traf per Kopf. Das wird es an diesem Wochenende nicht geben - Holger Badstuber muss wegen einer Adduktorenverletzung passen.

Die möglichen Aufstellungen:

FC Schalke 04: Fährmann; Kehrer, Naldo, Nastasic; Caligiuri, Bentaleb, Oczipka; Goretzka; Harit, Konoplyanka; Burgstaller.

VfB Stuttgart: Zieler; Pavard, Baumgartl, Kaminski; Beck, Aogo; Mangala, Gentner; Akolo, Brekalo; Terodde.

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück).

Stand: 08.09.2017, 07:55