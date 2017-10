Ausgangslage:

Mit dem 2:0-Sieg in Berlin beendete Schalke eine kleine Negativserie und steht nun wieder im oberen Tabellendrittel. Dort könnten sich die Königsblauen festsetzen, geht es in den nächsten Partien doch jeweils gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte.

Auch die Mainzer haben sich berappelt: Nach dem schwachen Saisonstart mit vier Niederlagen in fünf Spielen sind die 05er nun seit drei Spielen ungeschlagen und holten dabei sieben Punkte.

Personal:

Schalke kann fast aus dem Vollen schöpfen - nur Pablo Insua und Matija Nastasic fehlen verletzt. Nabil Bentaleb und Weston McKennie sind laut Trainer Domenico Tedesco wieder fit für die Startelf.

Mainz muss auf mehrere Spieler verzichten. So werden Karim Onisiwo, Niko Bungert, Alexander Hack, Gaetan Bussmann und eventuell auch Gerrit Holtmann nicht mitspielen können.

Stimmen:

"Bei uns gibt es aktuell keine Stammelf" , sagte Abwehrmann Benjamin Stambouli und verweist damit auf die taktische und personelle Flexibiltät der Schalker.

Diese beeindruckt auch die Mainzer. "Wir wissen, dass wir Außenseiter sind" , sagte 05-Trainer Sandro Schwarz. Allerdings einer mit Qualität: "Sie spielen sehr aggressiv, beherrschen mehrere Systeme und können eklig sein" , erklärte Schalkes Trainer Tedesco.

Video starten, abbrechen mit Escape Heidel -"Wir sitzen nicht in der Kabine und ich erkläre ihm wie Mainz spielt" | Sportschau.de | 19.10.2017 | Verfügbar bis 19.10.2018 | Das Erste

Sonstiges:

Nicht Leon Goretzka, Thiago oder Nuri Sahin, sondern Amine Harit ist der erfolgreichste Vorbereiter dieser Saison. Schalkes Neuzugang aus Nantes lieferte schon fünf Assists (darunter zwei herausgeholte Elfmeter).

Auch Mainz hat einen Überraschungsstar: Wenn Stefan Bell nach vorne marschiert, geht bei den Gegnern der Alarm los. Schon in der vergangenen Saison war der Innenverteidiger der torgefährlichste Abwehrspieler der Liga (fünf Tor), in der Vorwoche gegen den HSV traf er erstmals in dieser Spielzeit. All diese sechs Tore erzielte Bell übrigens nach Standards, fünf davon per Kopf.

Die möglichen Mannschaftsaufstellungen:

Schalke: Fährmann - Stambouli, Naldo, Kehrer - Caligiuri, Meyer, Oczipka - Goretzka - Harit, Konopljanka - Burgstaller

Mainz: Adler - Donati, Bell, Diallo, Brosinski - Gbamin, Latza, Frei - Öztunali, Fischer - Muto

Schiedsrichterin: Bibiana Steinhaus (Langenhagen)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 21.10.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 21.10.2017 | Das Erste

Stand: 20.10.2017, 07:00