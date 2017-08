Mit der Absetzung von Benedikt Höwedes als Kapitän hat der neue Schalke-Trainer Domenico Tedesco noch vor dem ersten Spieltag gegen RB Leipzig für Aufruhr unter den S04-Anhängern gesorgt. Ob Höwedes in der Startelf steht, ließ Tedesco offen. "Er hat erst im Trainingslager das erste Mal voll trainiert, das darf man nicht vergessen", sagte der neue Trainer am Tag vor dem Spiel: "Es gibt einen Fortschritt gegenüber letzter Woche. Wir entscheiden das nach dem Abschlusstraining." Höwedes hatte sich in der Sommerpause an der Leiste operieren lassen.

Der Schalker Auftritt in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Dynamo Berlin war noch nicht glanzvoll. Die "Knappen" mühten sich dank des Doppeltorschützen Jewgeni Konopljanka zu einem 2:0-Erfolg.

Leipziger Quintett der Einzelkönner

Souverän war dagegen der Auftritt von Gegner RB Leipzig beim 5:0 gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen. In Marcel Sabitzer (2), Yussuf Poulsen, Naby Keita und Timo Werner erzielten jene Spieler die Treffer, die schon in der vergangenen Spielzeit für Furore gesorgt, und Leipzig auf Platz zwei geschossen hatten. Komplettiert wird das Quintett der Einzelkönner durch Emil Forsberg, der, allen Abwerbungsversuchen europäischer Spitzenklubs zum Trotz auch in dieser Saison für Rasenball auflaufen wird.

In der vergangenen Saison erwischte Schalke mit fünf Niederlagen in Folge einen miserablen Saisonstart. Am ersten Spieltag gewann Schalke in den letzten sieben Jahren lediglich einmal - nämlich 2015 gegen Bremen unter Trainer André Beitenreiter. Tedesoco möchte einen erneuten Fehlstart der Schalker natürlich abwenden. Bei seiner Pflichtspielpremiere war der 31-Jährige bereits sehr aktiv und dirigierte, ermutigte und beruhigte an der Seitenlinie.

RB Leipzig startete seine Bundesliga-Geschichte mit einem 2:2-Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim. In der Folge begeisterte die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl mit unbekümmertem Offensivfußball und landete bekanntlich am Ende auf Platz zwei.

Video starten, abbrechen mit Escape Hasenhüttl: "Man sieht Tedescos Handschrift" | Sportschau | 17.08.2017 | 01:43 Min. | Verfügbar bis 17.08.2018 | ARD

Ob in Forsberg der beste Vorbereiter der vergangenen Runde am Wochenende auf dem Platz stehen wird, ist noch nicht geklärt. Beim Pokalspiel fehlte er wegen einer Angina, zu Wochenbeginn absolvierte er nur eine leichte Laufeinheit.

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Vorsaison konnte RB Leipzig mit 2:1 für sich entscheiden. Im Rückspiel auf Schalke trennten sich die Teams 1:1.

Mögliche Aufstellungen

Schalke 04: Fährmann - Kehrer, Höwedes, Nastasic - Bentaleb - D. Caligiuri, Oczipka - Goretzka - Harit, Konoplyanka - G. Burgstaller

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Ilsanker, Halstenberg - Keita, Laimer - Sabitzer, Forsberg - Ti. Werner, Y. Poulsen

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 1. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 19.08.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 19.08.2017 | Das Erste

Stand: 18.08.2017, 08:13