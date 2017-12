Ausgangslage:

Die Lage beim 1. FC Köln wird immer prekärer. Der FC ist nach 13 Spieltagen mit 2 Punkten und 4:25 Toren das schlechteste Team der Bundesliga-Geschichte - sowohl nach Punkten als auch nach erzielten Toren. Auch im so wichtigen Abstiegsduell gegen Hertha BSC war zuletzt nichts zu holen.

Schalke kommt dagegen mit dem Schub eines denkwürdigen Unentschiedens daher. Das 4:4 im Derby gegen Dortmund war gefühlt sogar ein Sieg. Schließlich hatten die "Königsblauen" zur Pause noch 0:4 hintengelegen. Durch das Remis rutschte S04 in der Tabelle zwar um einen Platz auf den dritten Rang hinter Leipzig. Das tat der Stimmung aber natürlich keinen Abbruch.

Personal:

Das unfassbare Verletzungspech beim FC ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Jetzt tut sich auch was im Trainerstab. Nach Medien-Informationen entzog Trainer Peter Stöger dem Fitness-Coach Benjamin Kugel das Vertrauen. Kugel stand in der Kritik, die Spieler zu hart zu trainieren. "Manchmal schaut man zu lange zu - und irgendwann muss man handeln" , erklärte Stöger.

Bei Schalke erlebt Naldo derweil seinen x-ten Frühling. In seinem zwölften Bundesliga-Jahr ist der Innenverteidiger erstaunlich in Form. Niemand gewinnt mehr Zweikämpfe als er (75 Prozent), seine Passquote liegt bei fast 90 Prozent. Und der 35-Jährige ist nach seinem Ausgleichstor in Dortmund nun auch ein Derbyheld. Der wuchtige Kopfball nach einer Ecke war bereits sein 41. Bundesliga-Treffer.

Stimmen:

FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle glaubt noch an eine Wende zum Guten: "Wir müssen jedes Spiel als Endspiel ansehen. Ich wehre mich dagegen, in Lethargie zu fallen und eine Saison abzuhaken, in der noch 21 Partien zu spielen sind. So lange es rechnerisch möglich ist, werden wir alles dafür tun, um das schier Unmögliche möglich zu machen" , sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Bei Schalke ist die Lage natürlich positiver: "Wir wirken recht stabil. Man hat den Eindruck, dass sich etwas gefunden hat" , sagte Manager Christian Heidel. Bei aller Euphorie über das 4:4 warnte Trainer Domenico Tedesco seine Profis jedoch: "Die Kölner haben weniger Punkte auf dem Konto, als sie es eigentlich verdient gehabt hätten. " Angreifer Guido Burgstaller sagte: "Die Mannschaft kämpft für den Trainer. Peter Stöger leistet seit Jahren überragende Arbeit. Seine Spieler werden alles aus sich herausholen, um mindestens einen Punkt mitzunehmen."

Sonstiges:

Schalke hat in dieser Saison bereits fünf Strafstöße zugesprochen bekommen, so viele wie kein anderes Team. Aus den Spielen mit Strafstoß holte Schalke 13 der 15 möglichen Punkte. Köln wartet hingegen noch auf den ersten Elfer der Saison, aber die FC-Gegner hatten bereits sechs (Höchstwert).

