Ausgangslage:

Der FC Schalke 04 befindet sich mit 34 Punkten und Platz sechs auf Europa-Kurs. Trainer Domenico Tedescos Jungs kassierten jedoch zuletzt bei den Bayern trotz guter Leistung im fünften Rückrundenspiel die dritte Niederlage - keine herausragende Statistik. Ein Sieg gegen Hoffenheim sollte her, um den Konkurrenzkampf um die internationalen Plätze weiter anzuheizen und nicht auf der Stelle zu treten. Gegen die TSG ist die Ausgangslage scheinbar günstig: Schalke verlor keines der letzten sechs Heimspiele gegen Hoffenheim und gewann fünf davon. S04 ist auch auf die erfahrungsgemäß verlässlichen Dienste von Torwart Ralf Fährmann angewiesen - der patzte allerdings zuletzt gegen Bremen und Bayern.

Hoffenheim könnte bei einem Sieg gegen Schalke einen Schritt näher an die Europa-Startplätze kommen und den Abstand von drei Punkten auf die Gelsenkirchener egalisieren. Trainer Julian Nagelsmann konnte am vergangenen Spieltag einen 4:2-Kantersieg vor heimischer Kulisse gegen Mainz 05 bejubeln, die TSG belegt aktuell Platz acht. Auswärtsspiele scheinen der Nagelsmann-Elf momentan aber nicht zu liegen. Von den letzten sechs Auswärtsspielen in der Bundesliga verlor Hoffenheim vier Mal und gewann keines. Ein Schlüssel zum Erfolg könnte Andrej Kramaric sein. Der Offensivmann knipste in den letzten beiden Spielen drei Mal.

Video starten, abbrechen mit Escape Tedesco - "Schätzen uns" | Sportschau | 15.02.2018 | 00:28 Min. | Verfügbar bis 15.02.2019 | Das Erste

Personal:

Eine Grippewelle hat die Reihen der "Knappen" etwas ausgedünnt - Edeltechniker Amine Harit und Pablo Insua sind krank. Auch Yevhen Konoplyanka trainierte gesundheitsbedingt bis Donnerstag nicht mit. Juventus-Leihgabe Marko Pjaca klagt über Knieprobleme, hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen. Gewiss ist jedoch der Ausfall von Sechser Max Meyer, der eine Gelbsperre absitzt.

Bei den Gästen fehlen ebenfalls wichtige Akteure: Dennis Geiger (Oberschenkelverletzung), Niko Schulz (Oberschenkelverletzung), Jungstar Serge Gnabry (Grippe) und Nationalspieler Kerem Demirbay (Syndesmoseanriss) müssen allesamt passen.

Stimmen:

Im Hinblick auf die Personalie Nabil Bentaleb sprachen die Schalker Verantwortlichen diese Woche harte Worte. "Wir waren in den letzten Tagen und Wochen nicht einverstanden mit seiner Art und Weise, auch im Training", konstatierte Domenico Tedesco. Die Tür stehe für den Algerier aber weiter offen: "Wir sind nicht nachtragend. Es liegt jetzt an ihm selbst."

TSG-Trainer Julian Nagelsmann glaubt, dass der künftige Schalker Mark Uth trotz seiner königsblauen Zukunft beim Spiel alles geben wird: "Er will seinem neuen Arbeitgeber ja auch zeigen, dass der keine Pflunze verpflichtet hat. Es macht für ihn überhaupt keinen Sinn, keine gute Leistung zu zeigen. Mark spielt ja auch vor seinen zukünftigen Fans. Und wenn er aus drei Metern keinen Bus trifft, werden die sich auch denken: Oh Gott, wen haben wir denn da geholt?"

Sonstiges:

Domenico Tedesco und Julian Nagelsmann kennen sich sehr gut und bildeten noch im Jahr 2016 eine Fahrgemeinschaft. Nicht nur sind sie mit 32 und 30 Jahren die aktuell jüngsten beiden Bundesliga-Trainer, sie absolvierten auch gemeinsam den DFB-Trainerlehrgang. Tedesco schloss mit 1,0 als Jahrgangsbester ab, Nagelsmann als Zweitbester. Tedesco betonte allerdings: "Die beste Note ist nicht immer der beste Trainer."

Mögliche Aufstellungen:

FC Schalke 04: Fährmann, Kehrer, Naldo, Nastasic - Oczipka, Goretzka, Schöpf, Caligiuri, Harit - di Santo, Burgstaller

TSG Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Vogt, Hübner - Kaderabek, Zuber, Grillitsch, Amiri, Rupp - Szalai, Kramaric

Schiedsrichter: Brand (Unterspiesheim)

red mit dpa und sid | Stand: 16.02.2018, 08:52