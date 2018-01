Ausgangslage:

Am Freitag wurde offiziell bestätigt, was schon lange klar war: Nationalspieler Leon Goretzka wechselt im Sommer vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München. Der Heimauftakt im Kalenderjahr 2018 für den FC Schalke 04 gegen Hannover rückt dadurch ein wenig in den Hintergrund - dabei geht es für die Schalker um nicht weniger, als nach dem verpatzten Rückrundauftakt in Leipzig wieder in die Erfolgsspur zu finden und die bislang so überzeugende Gesamtleistung zu bestätigen.