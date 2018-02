Ausgangslage:

Werder Bremen bekam in den vergangenen Wochen immer wieder gute Kritiken, ein Sieg sprang aber nicht heraus. So warten die Grün-Weißen seit fünf Partien auf einen Dreier und stehen folgerichtig auf dem Relegationsplatz. Seit dem zweiten Spieltag belegt Werder übrigens einen der letzten drei Tabellenplätze.

Ganz anders die Schalker, die bei den heimstarken Stuttgartern zuletzt den ersten Sieg nach der Winterpause einfuhren. Der Lohn ist Rang drei in der Tabelle, punktgleich mit den zweitplatzierten Leverkusenern.

Personal:

Naldo hat mal in Bremen gespielt, und so einen hätten sie in Bremen gerne wieder. Doch der Brasilianer spielt bei Schalke - und ist in großer Torlaune. Der torgefährlichste Verteidiger der Liga hat bereits fünf Saisontreffer auf dem Konto. Naldo ist auch einer der Gründe für die Stärke von S04 nach ruhenden Bällen. Kein Team ist bei Standardsituationen so gefährlich wie die Mannschaft von Coach Domenico Tedesco. Mit Abdul Rahman Baba vom FC Chelsea haben die Schalker in der Winterpause einen weiteren starken Abwehrmann geholt.

Bei Werder kann Neuzugang Milot Rashica mit einem Platz in der Startformation rechnen. "Er ist sicher im Kader und eine gute Option für die Startelf ", sagte Trainer Florian Kohfeldt. Die Norddeutschen hatten den Stürmer von Vitesse Arnheim für 7,5 Millionen Euro unter Vertrag genommen. Der Angreifer aus dem Kosovo soll den langzeitverletzten Fin Bartels ersetzen. Mit einem Platz auf der Auswechselbank wird sich hingegen Sebastian Langkamp begnügen müssen. Kohfeldt machte dem Ex-Berliner aber Hoffnung auf mehr Spielzeit als zuletzt bei Hertha BSC.

Sonstiges:

Werder hat ein großes Problem mit dem Verwerten von Torchancen. Gegen Hertha BSC vergaben die Bremer reihenweise beste Gelegenheiten. Werders Torschusspanik zieht sich aber schon durch die komplette Spielzeit, so gaben die Bremer sogar einen Torschuss mehr ab (251) als der Champions-League-Kandidat aus Gelsenkirchen (250), S04 erzielte aber doppelt so viele Tore (32) wie die Norddeutschen (16). Aber dafür haben die Bremer jetzt ja Rashica.

red mit dpa und sid | Stand: 02.02.2018, 08:00