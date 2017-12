Ausgangslage: Nach dem schmeichelhaften 1:1 bei Borussia Mönchengladbach ist Schalke 04 zwar seit neun Spielen ungeschlagen - aber auch seit drei Partien ohne Sieg. Statt eines durchaus möglichen Sprungs auf Platz zwei drängt nun die Konkurrenz von hinten.

Die heißt unter anderem auch FC Augsburg. Dass die Bayern gegen Hinrunden-Ende an die Champions-League-Plätze anklopfen, hätte wohl vor der Saison auch niemand gedacht. Hätte der FCA zuletzt nicht spät das 1:1 gegen Hertha BSC kassiert, könnte die Mannschaft von Trainer Manuel Baum bereits direkt hinter Schalke auf Rang vier rangieren. In der Gelsenkirchener Arena steigt also ein echtes Spitzenspiel.

Personal: Bei den "Königsblauen" fehlen weiterhin Nabil Bentaleb (Schambeinentzündung) und Leon Goretzka (Unterschenkel-Verletzung). Der Einsatz von Alessandro Schöpf ist noch fraglich.

Augsburg könnte nach Gelbsperre wieder auf Abwehrspieler Daniel Opare zurückgreifen. Kurzfristig meldeten sich noch Jan Moravek und Konstantinos Stafylidis mit einem Infekt ab.

Stimmen: Die Ansprüche in Augsburg sind nach der starken Hinrunde und zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage gewachsen. So war Trainer Baum nach dem Remis gegen Berlin durchaus geknickt: "Das fühlt sich an wie eine Niederlage." Allerdings will der FCA-Coach an die Früchte ganz oben in der Tabelle noch überhaupt nicht denken: "Der Europapokal interessiert mich im Moment überhaupt nicht."

Mit Wut im Bauch fährt der FCA allerdings deshalb nicht nach Gelsenkirchen. "Wir werden wir versuchen, unser Gesicht zu zeigen, wollen ein unangenehmer Gegner sein und Schalke vor große Probleme stellen", unterstrich Philipp Max die Ambitionen des Überraschungsteams. S04 -Coach Domenico Tedesco sind die Augsburger Stärken nicht verborgen geblieben: "Die Augsburger haben eine ganz klare Spielidee und eine gewisse Dynamik. Die gesamte Offensive ist sehr gut aufeinander abgestimmt und vor dem Tor sehr stark."

Video starten, abbrechen mit Escape FCA-Trainer Baum lobt Schalkes Flexibilität | Sportschau | 12.12.2017 | 00:21 Min. | Verfügbar bis 12.12.2018 | Das Erste

Sonstiges: Augsburgs Max trifft mal wieder seinen Ausbildungsklub. Aber so stark wie jetzt war der Linksverteidiger noch nie. Aktuell ist Max mit acht Tor-Assists bester Vorbereiter der Bundesliga und könnte vorspielen für eine Rückkehr zu Schalke 04 im Sommer.

Mögliche Aufstellungen:



FC Schalke 04: Fährmann - Kehrer, Naldo, Nastasic - Meyer, McKennie - Caligiuri, Oczipka - Harit, Konoplyanka - Burgstaller



FC Augsburg: Hitz - Framberger, Hinteregger, Gouweleeuw, Max - Khedira, Baier - Heller, Gregoritsch, Caiuby - Finnbogason



Schiedsrichter: Jablonski (Bremen)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga | Sportschau | 13.12.2017 | 60:00 Min. | Verfügbar bis 13.12.2017 | Das Erste

red | Stand: 13.12.2017, 07:43