Ausgangslage:

Der SC Freiburg wartet auch nach sechs Spielen auf den ersten Saisonsieg. Grund zur Beunruhigung ist das aber nicht im Breisgau: In zwei der vergangenen drei Bundesliga-Spielzeiten war das genauso. 2013/14 mussten die Breisgauer bis zum 11. Spieltag auf den ersten Sieg warten, 2014/15 war es in Runde zehn soweit. Einmal reichte es trotzdem zum Klassenerhalt, einmal nicht. Positiv betrachtet sind die Freiburger im eigenen Stadion seit sieben Spielen ungeschlagen. Alle Heimspiele in dieser Saison endeten allerdings remis.

Ganz anders läuft's beim Gegner in der Liga: 14 Punkte nach sechs Spieltagen sind die beste Ausbeute in Hoffenheims Bundesliga-Geschichte; die Kraichgauer sind damit erster Verfolger von Spitzenreiter Dortmund. Die ungewohnte Dreifachbelastung steckte die TSG auf nationaler Ebene bisher erstaunlich gut weg. Allerdings sind die Hoffenheimer international nach dem 1:2 in Razgrad weiter punktlos. Pavel Kaderabek gab hinterher zu: "Wir haben sehr schlecht gespielt."

Personal:

Die TSG muss weiterhin ohne die länger verletzten Robert Zulj, Adam Szalai, Ermin Bicakcic und Kerem Demirbay auskommen. Etwas besser sieht es aus bei den zuletzt angeschlagenen Florian Grillitsch (Magen-Darm), Sandro Wagner (Erkältung), Benjamin Hübner (muskuläre Probleme), Nadiem Amiri (Prellung) und Serge Gnabry (Zerrung).

Auch Freiburg hat ein gefülltes Lazarett. Dort werden sich am Wochenende auch noch Amir Abrashi, Manuel Gulde, Vincent Sierro, Jonas Meffert und Marc-Oliver Kempf aufhalten. Bei Georg Niedermeier sieht es nach seinen Rückenbeschwerden wieder besser aus.

Voraussichtliche Aufstellungen:

SC Freiburg: Schwolow - Kübler, Lienhart, Söyüncü, Günter - Frantz, Höfler - Ravet, Terrazzino - Haberer - Niederlechner



TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Nordtveit, Vogt, Hübner - Passlack, Zuber - Polanski - Rupp, Amiri - Wagner, Uth



Schiedsrichter: Siebert (Berlin)

Sonstiges:

Zum zweiten Mal in der Bundesliga-Geschichte wird ein Spiel um 13.30 Uhr angepfiffen (einen früheren Anstoß gab es nie), und wieder ist die TSG Hoffenheim beteiligt. In Runde vier gab es ein 1:1 gegen Hertha BSC; Sandro Wagner erzielte dabei um 13:36 Uhr und 28 Sekunden das früheste Tor der Bundesliga-Historie.

Stand: 29.09.2017, 07:55