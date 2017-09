Die Zahlen sprechen eine ebenso eindeutige wie bedenkliche Sprache: Vier mickrige Torschüsse hat der SC Freiburg am Sonntag in Leverkusen abgegeben. Keiner davon fand sein Ziel - und da die Breisgauer umgekehrt vier Tore kassierten, fuhren sie mit 0:4 nach Hause. Der "Lohn": Tabellenplatz 16, mit einem geschossenen Tor und zwei Pünktchen aus vier Spielen. " Wir müssen es einfach hinkriegen, torgefährlich zu werden ", moniert Trainer Christian Streich.

Vor der Torgefahr kommen zumeist die spielerischen Ansätze - und auch da liegt einiges im Argen beim Team von Streich. Die kreativen Hoffnungen ruhen nun auch auf den Schultern eines 20-Jährigen. Ryan Kent kam kurz vor Schließung des Transferfensters vom FC Liverpool und spielte für die englische U20. In Leverkusen wurde er zur zweiten Halbzeit eingewechselt, " er hat ein belebendes Element ", so Streich. Vermutlich darf Kent von Beginn an ran.

Streich will seinen Spielern keinen Druck machen

" Wir müssen schauen, dass wir den Jungs jetzt keinen Druck machen. Sie werden aus diesen Spielen lernen ", sagte Streich. Zu seiner und der allgemeinen Freiburger Verteidigung muss man sagen, dass drei der vier bisherigen Gegner mit Leipzig, Dortmund und Leverkusen eine andere Gewichtsklasse als die Breisgauer sind.

Hannover 96 ist da schon in ähnlicheren Tabellenregionen wie der SCF zu Hause - normalerweise. Denn aktuell mischt der Aufsteiger aus Niedersachsen die Liga ordentlich auf. Das Team von Trainer André Beitenreiter ließ in vier Partien nur einen Gegentreffer zu und hat bei drei Siegen und einem Unentschieden bereits zehn Punkte verbucht.

Tschauner und Schwegler bei 96 fraglich

Dementsprechend breit ist die Hannoveraner Brust. " Wir fahren nach Freiburg, um etwas mitzunehmen ", sagte Angreifer Martin Harnik selbstbewusst. Sein Trainer tritt ein wenig auf die Euphoriebremse, trotz des Traumstarts. " Als Aufsteiger sind wir in keinem Spiel Favorit ", sagte Breitenreiter. " Wir gefallen uns in der Rolle ganz gut. "

Unklar ist, wer beim Ausflug in den Breisgau dabei ist. Die Einsatzfähigkeit von Stammkeeper Philipp Tschauner und Mittelfeldmann Pirmin Schwegler sei unsicher, sagte Breitenreiter am Dienstag. Sollte Tschauner wegen seiner Oberschenkelprobleme ausfallen, dürfte Neuzugang Michael Esser spielen. Keine große Schwächung, glaubt Breitenreiter. " Auf der Torwartposition sind wir gleichwertig besetzt ."

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Freiburg: Schwolow - Lienhart, Schuster, Söyüncü - Stenzel, Günter - Höfler, Frantz - Haberer, Kent - Niederlechner

Hannover: Tschauner - Korb, Salif Sane, Hübner, Ostrzolek - Schwegler - Anton, Bakalorz - Harnik, Karaman - Füllkrug

Schiedsrichter: Stieler (Hamburg)

Stand: 20.09.2017, 07:55