Jarmolenko, Toljan, Sancho - in Dortmund müssen sich Anhänger an ein paar neue Gesichter gewöhnen. Der BVB hat auf dem Last-Minute-Transfermarkt noch mal ganz ordentlich hingelangt: Der Ukrainer Andrej Jarmolenko kam für 25 Millionen aus Kiew, U21-Europameister Jeremy Toljan kam für 7 Millionen aus Hoffenheim, der 17-jährige Jadon Sancho wurde von Manchester City für acht Millionen Euro verpflichtet.

Dembele-Abgang ist sportlich zu verkraften

Ein ordentlicher Fingerzeig in Richtung der Konkurrenz, fiel der Start mit zwei Siegen ohne Gegentor doch schon ganz beachtlich aus - auch ohne Ousmane Dembele, der für 105 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen in unbekannter Höhe an den FC Barcelona abgegeben wurde.

Und rein sportlich ist der Franzose zu ersetzen: Die junge Flügelzange Christian Pulisic und Maximilian Philipp überzeugte gegen Berlin, Jarmolenko ist nun eine zusätzliche Alternative - und irgendwann kommen ja auch noch die verletzten Marco Reus und André Schürrle zurück.

Freiburg zu zahm im Zweikampf

Ganz anders die Lage in Freiburg: Die Freiburger kamen am zweiten Spieltag in Leipzig nach guter erster Halbzeit böse unter die Räder und erlitten beim 1:4 die ligaweit höchste Niederlage dieser Saison. Nun droht gegen den BVB ein echter Fehlstart, bei einer Pleite hätten die Breisgauer nach drei Spieltagen die gleiche Bilanz wie in der Saison 2014/15. Am Ende stand der Abstieg.

Eine große Schwäche der Breisgauer in den ersten Partien war die fehlende Aggressivität: Nur 45 Prozent der Zweikämpfe gewann das Team von Christian Streich in dieser Spielzeit, hier war bislang lediglich Mainz noch etwas schwächer. Die Breisgauer begingen ligaweit mit 19 auch die wenigsten Fouls. Klare Kiste: Ein bisschen mehr Robustheit kann im Existenzkampf sicher nicht schaden.

Statistik spricht eindeutig gegen Freiburg

Und, liebe Freiburg-Sympathisanten: Auch die Statistik spricht nicht wirklich für euch. Die letzten zwölf Bundesliga-Duelle gegen die Breisgauer gewannen die Schwarzgelben allesamt. Auf der anderen Seite: Irgendwann muss jede Serie ja mal reißen.

