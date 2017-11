Ausgangslage:

So manch jüngerer Einwohner Bremens wusste schon gar nicht mehr, wie sich das anfühlt: Am vergangenen Wochenende siegte der SV Werder mit 4:0 gegen Hannover 96 - es war der erste Sieg der Norddeutschen in dieser Saison. Der letzte Sieg zuvor datierte von Ende April, seither gab es 14 sieglose Spiele. Der Lohn: Werder verließ zuletzt erstmals seit dem 3. Spieltag die direkten Abstiegsplätze. Der Erfolg hat einen Namen: Max Kruse. Der wiedergenesene Stürmer erzielte per lupenreinem Hattrick drei der vier Tore und bildete mit dem an seiner Seite aufblühenden Fin Bartels (ein Tor, zwei Assists) ein kongeniales Duo.

In Leipzig ist sowieso alles in Butter. Zwar rutschte der Brauseklub in der Liga durch das Remis in Leverkusen trotz zweimaliger Führung von Rang zwei auf Rang drei - dafür gab es eine Galavorstellung in der Champions. Mit 4:1 siegten die Leipziger in Monaco. Das Überwintern in der Europa League ist damit gesichert, am letzten Spieltag geht es nun im Fernduell mit Porto ums Achtelfinale der Königsklasse.

Personal: Bei Bremen fehlen nur die Langzeit-Ausfälle, ansonsten sind alle fit. Auch Thomas Delaney ist nach seiner leichten Zehenverletzung wieder fest eingeplant.

Stimmen: "Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in Leipzig gewinnen können" , sagte Bremens Trainer Florian Kohfeldt. "Wir müssen den Mut vom vergangenen Wochenende mitnehmen und dürfen uns nicht kleinmachen."

Sonstiges:

Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl hat es als Spieler zwar nie in die deutsche Bundesliga geschafft, gegen Werder Bremen dennoch einen Doppelpack schnüren können: In der 2. UEFA-Cup-Runde 1989/90 schoss er beide Treffer zum 2:0-Heimsieg der Wiener Austria; allerdings waren die Wiener zuvor beim Hinspiel in Bremen mit 0:5 untergegangen.

Stand: 24.11.2017, 08:00