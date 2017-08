Für RB Leipzig sind Niederlagen im deutschen Fußball-Oberhaus noch eine ungewohnte Erfahrung. In der vergangenen Spielzeit verließ das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl den Platz erstmals am 14. Spieltag als Verlierer, diesmal erwischte es RB bereits beim Aufgalopp gegen Schalke 04 (0:2).

Dies lag vor allem daran, dass die Leipziger ihre gewohnte Offensivkraft nicht entfalten konnten. Die Angriffe zerschellten allzu oft am Gelsenkirchener Abwehrbollwerk. Torchancen waren Mangelware. Eine ungewohnte Tatsache, wenn man bedenkt, dass den Leipzigern in der vergangenen Saison 66 Treffer gelangen.

Video starten, abbrechen mit Escape Hasenhüttl: "Freiburg ist jedes Mittel recht" | Sportschau | 25.08.2017 | 00:27 Min. | Verfügbar bis 25.08.2018 | Das Erste

Keita auf Barcas Einkaufsliste?

In diesen Tagen sorgte zudem ein Gerücht für Unruhe. Naby Keita, der dem Vernehmen nach bereits sehr massiv vom FC Liverpool umworben wurde, soll auf der Einkaufsliste des FC Barcelona stehen. Der 22-Jährige war in der vergangenen Saison der Dreh- und Angelpunkt im Leipziger Spiel. Deshalb schob RB -Sportdirektor Ralf Rangnick den Interessenten auch einen Riegel vor und erklärte unmissverständlich, dass Keita in dieser Saison nicht zu verkaufen sei.

Freiburg meldet Vollzug bei Koch

Der SC Freiburg kann bei seinen Transferbemühungen dagegen Vollzug melden. Die Breisgauer sicherten sich die Dienste von Innenverteidiger Robin Koch. Der 21-jährige Sohn von FCK-Legende Harry Koch kommt aus Kaiserslautern und soll rund vier Millionen Euro Ablöse kosten. " Ich bin sehr froh, dass es jetzt doch noch mit dem sofortigen Wechsel geklappt hat. Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl und bin mir sicher, dass der SC Freiburg der richtige Schritt für mich ist" , begründete Koch seinen Wechsel.

Ob Koch am Sonntag bereits in der Startelf stehen wird, ist jedoch genauso fraglich wie der Einsatz von Leipzigs Diego Demme im zentralen Mittelfeld. Der Nationalspieler war am vergangenen Dienstag (22.08.2017) ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ob Demme gegen Freiburg wieder im Aufgebot steht, ließ Hasenhüttl offen. "Wenn keine Belastungsbeschwerden auftreten, könnte er eine Option sein" , sagte der Trainer.

Die direkten Duelle beider Teams sprechen indessen eine eindeutige Sprache. Der SC Freiburg wurde in der vergangenen Saison vom damaligen Mitaufsteiger zweimal mit 0:4 abgestraft. Auf fremden Geläuf holten die Breisgauer in der vergangenen Saison lediglich 16 ihrer 48 Punkte.

Mögliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg - Ilsanker, Keita - Sabitzer, Forsberg - Werner, Poulsen



SC Freiburg: Schwolow - Lienhart, Schuster, Kempf - Stenzel, Höfler, Günter - Frantz - Terrazzino, Haberer - Niederlechner



Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle)

Stand: 25.08.2017, 08:00