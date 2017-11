Sonstiges:

Mit nur neun Gegentreffern stellt Hannover hinter dem FC Bayern (sieben) die zweitbeste Defensive der Liga - so wenige Gegentore hatten die 96er in ihrer Bundesliga-Geschichte zu diesem Zeitpunkt noch nie hinnehmen müssen. Hannover beging in dieser Saison allerdings auch die drittmeisten Fouls und kassierte so viele Gelbe Karten wie kein anderes Team (24).

Die möglichen Aufstellungen:

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konaté, Upamecano, Halstenberg - Keita, Demme - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner.

Hannover 96: Tschauner - Korb, Anton, Sané, Ostrzolek - Schwegler, Bakalorz - Harnik, Klaus, Bebou - Jonathas.

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart).



