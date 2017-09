In der vergangenen Saison machte RB Leipzig erst am 10. Dezember erstmals Bekanntschaft mit einem verlorenen Bundesliga-Spiel. Das war am 14. Spieltag.

Jetzt, nach fünf Runden in der neuen Saison, haben die Leipziger schon zwei Niederlagen auf dem Konto. Die jüngste gab es unter der Woche gegen den FC Augsburg (0:1). Und die war ebenso überraschend wie verdient.

Kein Mittel gegen Augsburg

Die Sachsen fanden gegen das aggressive Pressing der Augsburger kein Mittel. Am Ende rannte das Leipziger Starensemble nur noch kopflos an. "Auf die junge Mannschaft kommen Aufgaben zu, die ganz, ganz schwer zu lösen sind" , sagte Trainer Ralph Hasenhüttl: "Gegner, die sehr, sehr tief stehen." Man müsse Lösungen mit viel Aufwand finden.

Da ist natürlich besonders unangenehm, dass es einige schmerzvolle Ausfälle gibt. Der auch gegen Frankfurt noch gesperrte Mittelfeldmotor Naby Keita fehlt zum Beispiel an allen Ecken und Enden. Und auch auf den zuletzt starken, jetzt aber verletzten Angreifer Jean-Kevin Augustin muss RB wohl verzichten.

Bei einer erneuten Niederlage gegen Eintracht Frankfurt droht nun ziemlich konkret das graue Mittelefeld der Liga - denn die Eintracht ist genau eines der Teams, "die sehr, sehr tief stehen" .

Minimalisten aus Hessen

Vier der fünf Spiele der Hessen endeten mit nur einem Tor oder weniger. Aus dem Spiel heraus gelang Frankfurt noch kein einziger Treffer, alle drei wurden nach Standards erzielt. Auch so unter der Woche, als es ein äußerst glückliches 1:0 in Köln gab, bei dem die Eintracht auch noch von einigen sehr umstrittenen Elfmeter-Entscheidungen und einem bösen Abwehrpatzer der Kölner profitierte.

Wie in der vergangenen Saison ist nicht der Angrifft, sondern die Abwehr das Glanzstück der Hessen. Während vorne um die Offensivkräfte Kevin-Prince Boateng und Sebastien Haller nicht viel zusammenläuft, kann Trainer Niko Kovac hinten aufstellen, wen er will. Die Defensivabteilung um Timothy Chandler, Simon Falette und David Abraham zeigt verlässlich gute Leistungen.

Stand: 22.09.2017, 07:55