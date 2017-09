Dazu kommt die Verletztenmisere, die unter der Woche noch ein bisschen größer wurde. Mittelfeldspieler László Bénes zog sich in einem Testspiel gegen Venlo einen Mittelfußbruch zu und wird drei Monate fehlen. Längerfristig fallen auch Tobias Strobl (Kreuzband- und Außenmeniskusriss), Ibrahima Traoré (Muskelbündelriss im Oberschenkel) und Josip Drmic (Aufbautraining nach Knieverletzung) aus.

Leipzig wieder im Überfallmodus

Bei RB Leipzig läuft die Saison bislang fast spiegelverkehrt - einer enttäuschenden Niederlage gegen Schalke folgten zwei ganz starke Auftritte gegen Freiburg und in Hamburg. Und so sind die Sachsen fast schon wieder da, wo sie in der Vorsaison auch stets zu finden waren: in der Spitzengruppe der Tabelle.

Besonders nach der Pause zeigen die Leipziger derzeit ihr Können. Im Heimspiel gegen Freiburg schoss RB vier Tore nach dem Seitenwechsel. Auch in Hamburg machten die Sachsen erst mit Tee im Magen alles klar. Alle sechs Saisontore fielen nach der Pause.

Herausragend bei den Sachsen sind zwei altbekannte Offensivkräfte: Timo Werner ist auch in dieser Saison wieder außerordentlich schnell und treffsicher. Mittelfeldstratege Naby Keita zeigt Woche für Woche, warum er bei anderen namhaften Vereinen so gefragt ist. Und auch bei Emil Forsberg platzte bei der viel versprechenden Premiere in der Champions League gegen AS Monaco (1:1) der Knoten.

Stand: 15.09.2017, 07:55