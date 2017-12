Ausgangslage: Mit dem 1:0-Arbeitssieg in Frankfurt hat sich Bayern München vorzeitig und zum siebten Mal in Folge die Herbstmeisterschaft gesichert. Bis auf die Niederlage in Mönchengladbach läuft es für die Münchener wie am Schnürchen. Die 28. deutsche Meisterschaft und sechste in Folge ist jetzt schon in Sicht. Da sollte Schlusslicht 1. FC Köln keine allzu große Hürde darstellen. Zumal die Kölner nach dem deprimierenden 3:4 nach 3:0-Führung im Kellerduell gegen den SC Freiburg wohl den letzten Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt verloren haben dürften.

Allerdings war München für die "Geißböcke" in den vergangenen Jahren erstaunlicherweise immer ein gutes Pflaster. Von den letzten neun Auswärtsreisen Richtung Bayern brachten die Kölner sechs Mal Zählbares mit zurück an den Rhein.

Video starten, abbrechen mit Escape FC-Trainer Ruthenbeck: "Die Jungs wollen schon in den Battle" | Sportschau | 12.12.2017 | 00:23 Min. | Verfügbar bis 12.12.2018 | Das Erste

Personal: Da Bayern-Schlussmann Sven Ullreich nach Adduktorenpoblemen immer noch nicht fit ist, kommt "Rentner" Tom Starke noch zu einem Heimspiel - seinem 12. Bundesliga-Einsatz für die Bayern. Grundsätzlich dürfte bei den Bayern im Jahresendspurt Rotation angesagt sein.