Ausgangslage:

"Wenn man gewinnt, muss man aufpassen, dass man sich nicht einlullen lässt vom Sieg." Thomas Müller hat nach dem 5:0 Champions-League-Sieg gegen Besiktas unterstrichen, dass Bayern München im Regelbetrieb keinen Gegner fürchten muss. Das wird auch gegen Hertha BSC so sein. Müller und Co stehen vor einem Vereinsrekord - ein Sieg gegen Berlin wäre der 15. Pflichtspielerfolg in Folge. Im Jahr 1980 haben sie mal 14 in Folge geschafft. Zur Siegserie kommen noch 19 Punkte Vorsprung in der Bundesligatabelle.

Die Überlegenheit der Bayern wird mehr und mehr zur Spaßbremse für die Liga. Dabei sind die Spiele oft eng. Bremen hielt bis zur 76. Minute ein Remis, Wolfsburg sogar bis zur Nachspielzeit, Hoffenheim führte mit 2:0 und auch Mainz und Schalke machten die Bayern das Leben sehr schwer - gepunktet hat trotzdem keines dieser Teams, trotz der zumindest zeitweisen Nachlässigkeiten der Bayern. Der unangefochtene Spitzenreiter kassierte in dieser Saison "schon" 18 Gegentore, deutlich mehr als zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen sechs Jahre. In den sechs Rückrundenspielen stand beim FC Bayern nur einmal die Null; 2018 kassierten die Bayern in der Bundesliga mehr Gegentore (7) als Hertha BSC (5).

Personal:

Bei den Bayern ist der Einsatz von James Rodriguez noch unklar: Er hatte sich am Dienstagabend gegen Besiktas verletzt. James habe "lediglich leichte Probleme in der Muskulatur der linken Wade und muss somit einige Tage mit dem Training aussetzen", hieß es am Mittwoch.

"Es sieht ordentlich aus, wir werden mit einem guten Kader nach München reisen", sagt Hertha-Trainer Pal Dardai, dem zu Wochenbeginn der Ausfall von acht Stammspielern gedroht hatte. Nun stehen dem Ungarn bis auf Vedad Ibisevic (Nasenbeinbruch), Arne Maier (grippaler Infekt) und Julian Schieber (muskuläre Probleme) fast alle wieder zur Verfügung. Noch nicht dabei ist Innenverteidiger Karim Rekik, der nach einer Muskelverletzung erst zu Wochenbeginn wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist.

Sonstiges:

Neben der großen spielerischen Klasse ist es also vor allem die Mentalität, die den aktuellen FCB so sehr über die Konkurrenz hebt, und diese ist untrennbar mit Jupp Heynckes verbunden. Man kann sich kaum daran erinnern, aber tatsächlich hatte der Rekordmeister fünf Punkte Rückstand auf Dortmund, bevor der 72-jährige sein Comeback feierte und nach dem Scheitern von Carlo Ancelotti den Erfolg an die Säbener Straße zurückbrachte. Den endgültigen Anstoß für die Reaktivierung von Heynckes gab übrigens ein 2:2 in der Hauptstadt mit Interimstrainer Willy Sagnol auf der Bank. In gewisser Weise trägt Hertha also eine Mitschuld an der erdrückenden Überlegenheit der Roten.

red mit dpa und sid | Stand: 23.02.2018, 08:00