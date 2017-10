Ausgangslage:

Die Borussia hat am vergangenen Spieltag nicht nur eine ganz überzeugende Leistung in Bremen abgeliefert (2:0), sondern auch einen mächtigen Satz in der Tabelle gemacht - die Fohlen sind auf Rang fünf gesprungen. Besonders Thorgan Hazard sprüht momentan vor Spielfreude. Hazard war in den vergangenen fünf Spielen immer an einem Treffer beteiligt.

Leverkusen dümpelt dagegen auf Platz acht herum. Und das, obwohl das Team oft gut spielt. Wie zuletzt gegen Wolfsburg verschenkt die Werkself aber auch gerne mal den einen oder anderen Punkt. Ein bisschen in der Versenkung verschwand dabei auch Karim Bellarabi: Am vierten Spieltag wurde er erstmals ausgewechselt, und in den vergangenen vier Spielen spielte er auswärts nur jeweils eine Hälfte, in den Heimspielen gar nicht.

Stimmen:

Bayer-Trainer Heiko Herrlich war nach dem 2:2 gegen Wolfsburg ziemlich sauer. "Fußball ist ein Ergebnisspiel, das wird nicht nach Haltungsnoten entschieden. Jetzt sind wir gefordert, nicht mal nur einen Punkt zu holen, sondern zu gewinnen. Auch auswärts."

Sein Gladbacher Kollege Dieter Hecking ist entspannter: "Im Moment wirkt meine Mannschaft auf mich stabil" , sagte Hecking: "Mit einem Sieg können wir Bayer auf acht Punkte auf Distanz bekommen."

Personal:

Tin Jedvaj ist 102 Tage nach seinem Haarriss im rechten Schienbein wieder in das Leverkusener Training eingestiegen. Angeschlagen sind Charles Aránguiz, er hatte einen Muskelfaserriss in der rechten Wade. Kapitän Lars Bender, Jonathan Tah und Benjamin Henrichs fehlten zuletzt wegen leichter muskulärer Beschwerden und trainierten individuell.

Laszlo Benes und Tobias Strobl werden bei Gladbach definitiv weiterhin fehlen. Auch Raul Bobadilla muss passen. Ein Fragezeichen steht noch hinter Christoph Kramer, der das Training am Donnerstag mit Oberschenkelproblemen beendete. Für ihn könnte Michael Cuisance zu seinem zweiten Startelfeinsatz kommen.

Sonstiges:

Leverkusens Trainer Heiko Herrlich begann seine Bundesliga-Karriere als Spieler im Leverkusener Trikot (75 Spiele, 6 Tore), seine erfolgreichste Zeit als Torschütze erlebte er bei Borussia Mönchengladbach, für die er 28 Tore in 55 Bundesliga-Spielen erzielte.

Herausragend dabei die Saison 1994/95, in der Herrlich als bis heute letzter Mönchengladbacher Bundesliga-Torschützenkönig wurde. Mit 20 Toren lag Herrlich gleichauf mit Bremens Mario Basler, es sollte die einzige von 14 Bundesliga-Spielzeiten des Ex-Stürmers mit einer zweistelligen Anzahl an Saisontoren bleiben.

Die möglichen Aufstellungen:

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Zakaria, Kramer - Hazard, F. Johnson - Stindl, Raffael

Bayer Leverkusen: Leno - Retsos, Tah, S. Bender, Wendell - L. Bender, Aranguiz - Bailey, Brandt - Volland, Alario



Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

