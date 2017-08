Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln, das ewig rheinische Prestige-Duell: In der Vorsaison musste die Fans bis zum 11. Spieltag warten, ehe es zur Begegnung der beiden großen Traditionsclubs im Rheinland kam. Der FC gewann durch ein Freistoß-Tor von Marcel Risse in der Schlussminute mit 2:1 und legte damit so etwas wie den Grundstock für die starke Saison. Der Treffer wurde später in der ARD-Sportschau zum Tor des Jahres gekürt.

Vor 15 Jahren zur Saisonpremiere

Überhaupt standen sich beide Teams erst einmal einem einem 1. Spieltag in der Bundesliga gegenüber, das war vor 15 Jahren. Borussia Mönchengladbach gewann damals im eigenen Stadion mit 1:0 gegen die Kölner. Der Siegtreffer resultierte im Bökelberg-Stadion ausgerechnet durch ein Eigentor von Matthias Scherz.

Auf Kölner Seite gehörten im Vorfeld der aktuellen Partie die Schlagzeilen natürlich Marcel Risse, dem Derby-Helden aus dem Vorjahr. Risse zog sich zwei Wochen nach seinem Freistoß-Tor damals einen Kreuzbandriss zu und ist erst seit kurzem wieder richtig fit. "Das Derby kann kommen. Wenn der Trainer mich aufstellt, würde ich liebend gerne spielen" , sagt der Kölner. Im Training übte Risse jedenfalls schon eifrig seine Kunstschüsse.

Ginter setzt auf die eigene Qualität

Ansonsten sind die Blicke auf die Neuzugänge gerichtet. Gladbachs Rekordeinkauf Matthias Ginter (kam für 17,5 Millionen Euro aus Dortmund) ist heiß, den Kölnern in die Suppe zu spucken. "Ich weiß aus meiner Dortmunder Zeit, was solche Spiele bedeuten und bin mal gespannt, wie das am Sonntag im Borussia-Park sein wird. Wir haben genügend Qualität, um das Spiel zu bestimmen, Chancen zu kreieren und als Sieger vom Platz zu gehen" , sagt der Neu-Gladbacher. Auch Last-Minute Transfer Raul Bobadilla ist hochmotiviert: "Ich weiß genau, was so ein Derby für Borussia bedeutet."

Bei den Kölner will vor allem Jhon Cordopa zeigen, das Rekord-Stürmer Anthony Modeste beim FC der Vergangenheit angehört. Vier Spieler sind beim Team von Trainer Peter Stöger angeschlagen. Yuya Osako, Leonardo Bittencourt, Milos Jojic und Ersatztorwart Thomas Kessler absolvierten am Donnerstag nur individuelle Einheiten. Ob sie zum Einsatz kommen, entscheidet sich kurzfristig.

Den ersten Stich in Richtung des Rivalen setzte Gladbachs flinker Offensivspieler Ibrahima Traoré. Auf die Frage, ob der FC nach der Top-Saison und der Platzierung vor Gladbach nun Favorit sei, sagte Traoré: "Vielleicht auf ihrer Rheinseite - aber nicht auf unserer Rheinseite."

Mögliche Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer, Zakaria - Traoré, Hazard - Stindl, Raffael

1. FC Köln: T. Horn - Klünter, Sörensen, Heintz, J. Horn - Lehmann, Hector - Risse, Bittencourt - Jojic - Cordoba

Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach)

Stand: 18.08.2017, 08:13