Ausgangslage:

Nächster Neuanfang beim VfL Wolfsburg: Am Montagabend (19.02.2018) schmiss Martin Schmidt nach nur einem Sieg aus den vergangenen neun Partien als VfL-Trainer hin, keine 24 Stunden nach der Kapitulation des Schweizers ist Labbadia nun der Mann, der den kriselnden Fußball-Bundesligisten vor dem Abstieg retten soll. "Bruno Labbadia ist ein sehr erfahrener Trainer, der seine Qualitäten in der Bundesliga schon mehrfach unter Beweis gestellt hat" , sagte Sportdirektor Olaf Rebbe über den zuvor 16 Monate arbeitslosen Ex-Stürmer. Die erste Aufgabe des in dieser Spielzeit bereits dritten Trainers ist gleich eine brisante: Derzeit liegt Wolfsburg auf Rang 14 der Tabelle, nur einen Punkt vor Gegner Mainz auf dem Relegationsrang.

Und die Rheinhessen kommen mit Oberwasser: Der FSV Mainz 05 fuhr am vergangenen Freitag einen überraschenden und eminent wichtigen Sieg bei Hertha BSC ein, schafften damit den ersten Auswärtssieg seit knapp einem Jahr und beendeten ihre Negativserie mit zuvor drei Bundesliga-Niederlagen in Folge. Durch den unverhofften "Dreier" schafften sie ein Sechs-Punkte-Polster nach unten und den Anschluss an die Nichtaufstiegsplätze. Man kann mit weniger Rückenwind in ein Kellerduell gehen.

Personal:

Mainz 05 muss auf die Dienste von Torwart René Adler verzichten. Den Keeper hat die Grippewelle erwischt, für ihn wird Robin Zentner den Kasten hüten.

Dem VfL Wolfsburg fehlen insgesamt acht potenzielle Stammspieler. Fraglich ist zudem noch der Einsatz von Admir Mehmedi. Dagegen hat Yunus Malli seine Probleme am Fuß überwunden und steht in Mainz zur Verfügung.

Stimmen:

"Das macht die Vorbereitung etwas schwieriger und komplexer. Das ist immer so, wenn ein neuer Trainer kommt", sagt Mainz-Trainer Sandro Schwarz zum Trainerwechsel beim Gegner.

Labbadia appelliert vor dem Spiel an das Vertrauen ins eigene Leistungsvermögen: "Wir haben alles selbst in der Hand und so wollen wir das Spiel auch angehen. Von der Bereitschaft her habe ich viel Positives von den Jungs gesehen ."

Sonstiges:

Am 34. und letzten Spieltag der Zweitliga-Saison 1996/97 trafen mit dem VfL Wolfsburg und dem FSV Mainz die beiden Kandidaten um den letzten Aufstiegsplatz direkt aufeinander. Der VfL setzte sich in einem dramatischen Duell mit 5:4 durch und stieg erstmals in die Bundesliga auf. Mainz musste noch weitere sieben Jahre auf den ersten Aufstieg in die Bundesliga warten.

Mögliche Aufstellungen:

FSV Mainz 05: Zentner - Balogun, Bell, Diallo - Brosinski, de Jong, Holtmann - Latza, Gbamin - Quaison, Berggreen

VfL Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Bruma, Knoche, Itter - Guilavogui, Bazoer - Steffen, Didavi, Malli - Origi

Schiedsrichter: Dankert (Rostock)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 24.02.2018 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 24.02.2018 | Das Erste

red mit dpa und sid | Stand: 23.02.2018, 08:00