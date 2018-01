Ausgangslage:

Der 1. FSV Mainz 05 ist nach der bitteren Niederlage in Hannover seit sechs Bundesliga-Spielen sieglos (zwei Unentschieden, vier Niederlagen) und damit so lange wie aktuell kein anderes Team. 17 Punkte nach 18 Spieltagen bedeuten die schwächste Mainzer Ausbeute seit dem Wiederaufstieg im Jahre 2009. Das macht sich auch in der Tabelle bemerkbar: Nur ein Zähler trennt die Rheinhessen vom Relegationsrang, Mitte November waren es noch sieben gewesen.

Ein Stück weit entspannter ist die Lage in Stuttgart: Der VfB feierte zum Rückrundenstart gegen Hertha BSC den ersten Sieg seit knapp zwei Monaten. Mit einem Punktgewinn in Mainz könnten sie die drei Zähler hinter ihnen rangierenden Gastgeber auf Distanz halten.

Personal:

Der VfB muss auf Carlos Mané verzichten. Der Offensivspieler zog sich bereits im Training am Sonntag einen Sehnenriss im Oberschenkel zu und muss operiert werden. Dafür stünde ein weiterer Winterneuzugang bereit: Erik Thommy wurde am Donnerstag aus Augsburg verpflichtet. Auch der ehemalige Nationalspieler Holger Badstuber ist nach seinen Adduktorenbeschwerden wieder eine Option für die Startelf.

Stimmen:

Es werde Zeit für den ersten Auswärtssieg, sagt VfB-Coach Hannes Wolf. "Wir müssen einen Riesenfight liefern" , sagte er, und über den Auswärtsfluch der Stuttgarter, die aus neun Spielen nur einen Punkt holten: "Wir haben uns nie abschlachten lassen, uns hat oft das Glück gefehlt."

Sonstiges:

Die Mainzer haben die vergangenen fünf Bundesliga-Spiele gegen Aufsteiger alle verloren. Zum Saisonauftakt 2017/18 gab es gegen die beiden aktuellen Aufsteiger den kompletten Fehlstart für den FSV (jeweils 0:1 gegen Hannover und Stuttgart), nun droht dies erneut. Die bislang letzten Punkte gegen einen Aufsteiger holten die Rheinhessen im November 2016 beim 4:2 gegen den SC Freiburg.

Mögliche Aufstellungen:

1. FSV Mainz 05: Zentner - Donati, Gbamin, Diallo, Brosinski - N. de Jong - S. Serdar, Latza - Quaison, Holtmann - Muto

VfB Stuttgart: Zieler - Pavard, Baumgartl, Badstuber, Aogo - Gentner, Ascacibar - Insua, Akolo, B. Özcan - Gomez

Schiedsrichter: Osmers (Hannover)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 20.01.2018 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 20.01.2018 | Das Erste

Stand: 19.01.2018, 08:48