Nach den vielen Aufregern rund um Präsident Martin Kind, die 50+1-Regel und die randalierenden Fans mussten die Niedersachsen auch sportlich unter der Woche einen Tiefschlag verkraften: Der Aufsteiger muss monatelang auf Kapitän Edgar Prib verzichten, der sich am Mittwoch (16.08.2017) im Training einen Kreuzbandriss zuzog.

Viel Bundesligaerfahrung bei Hannover

Zuvor hatte allerdings die angespannte Lage zwischen Kind und den Fans die Schlagzeilen dominiert. Für die Bundesliga-Heimspiele wurde sogar ein Stimmungs-Boykott beschlossen, in der Vorbereitung randalierten 96-Anhänger in Burnley. Fraglich, ob diese Turbulenzen spurlos am Team vorbeigegangen sind. Dennoch wollen die 96er das Unternehmen Klassenerhalt mit einem Erfolg beim 1. FSV Mainz 05 beginnen. Wäre da nicht die Statistik. Die verzeichnet nämlich seit dem 13. November 2010 keinen 96-Sieg mehr bei den Rheinhessen.

Aber die Niedersachsen bringen mit ihren Neuzugängen Matthias Ostrzolek, Pirmin Schwegler, Julian Korb und Michael Esser viel Bundesligaerfahrung - insgesamt 461 Partien - mit. Trainer André Breitenreiter reicht das allerdings noch nicht. Auch wegen des Prib-Ausfalls fordert der Coach noch Verstärkungen.

Neuverpflichtungen Thema bei 96

" Natürlich ist die Situation momentan etwas angespannt. Ich wünsche mir auf jeden Fall Neuverpflichtungen, klar" , sagte der Coach. Das Team brauche Konkurrenzkämpfe auf allen Positionen. " Da haben wir in der Offensive definitiv noch die Möglichkeit, das eine oder andere zu machen. Und das müssen wir auch." Sportchef Horst Heldt widersprach dem Trainer nicht: "Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass wir uns noch um Neuverpflichtungen bemühen."

Immerhin ist Breitenreiter in den zehn Pflichtspielen seiner Amtszeit ungeschlagen gab es sieben Siege und drei Remis;

"Auf einem guten Stand"

Eine ähnliche Serie würde sich wohl auch Sandro Schwarz wünschen. Denn der neue Mainzer Trainer, in der vergangenen Saison noch Coach der Mainzer Reserve, muss sich nun den Vergleichen mit Jürgen Klopp, Thomas Tuchel und Martin Schmidt stellen. "Das erste Spiel ist immer etwas Besonderes. Ich bin ein wenig nervös" , hatte Schwarz vor der Pokalpartie beim Viertligisten Lüneburger SK Hansa gesagt. Und trotz einer phasenweise mageren Vorstellung beim 3:1-Erfolg nach der Partie konstatiert: "Es ist ein ständiger Entwicklungsprozess, und wir sind auf einem guten Stand." Der hat aber noch Luft nach oben, die Mannschaft hat sein Ballbesitz-System noch nicht verinnerlicht.

Wie gut der Stand gegen Hannover sein wird, dürfte auch davon abhängen, ob Stürmer Yoshinori Muto seine zur Zeit starke Verfassung auch zum Bundesligaauftakt aufs Feld bringt. Neben Muto hoffen die Mainzer vor allem auf Spielmacher und Neuverpflichtung Alexandru Maxim. Und natürlich auf die Souveränität ihres "Königstransfers" - Ex-Nationalkeeper René Adler.

Mögliche Aufstellungen

FSV Mainz 05: Adler - Donati, Bell, Diallo, Brosinski - F. Frei, Latza - De Blasis, Maxim, Fischer - Muto

Hannover 96: Tschauner - Korb, F. Hübner, Felipe, Ostrzolek - Anton, Schwegler - Klaus, Karaman - Füllkrug, Harnik

Schiedsrichter: Dr. Brych (München)

Stand: 18.08.2017, 08:13