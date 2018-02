Ausgangslage:

Wenn es schlecht läuft für Mainz 05, steht der Karnevalsverein zu Beginn der fünften Jahreszeit auf dem Relegationsplatz. Nur drei Punkte beträgt der Vorsprung auf Werder Bremen. Zuletzt kassierten die 05er eine verdiente Niederlage in Leverkusen.

Zu den Bayern kann man sich nur von Woche zu Woche wiederholen. Sie kommen der gefühlt 3000. Meisterschaft in Folge immer näher... Die 16 Punkte Vorsprung wird wohl kein Team mehr aufholen. Jupp Heynckes knüpft da an, wo er 2013 aufgehört hat. Damals spielten die Münchner die beste Bundesliga-Rückrunde der Geschichte (16 Siege, ein Remis), jetzt stehen sie bei zwölf Siegen in 13 Spielen. Selbst ein 0:2-Rückstand lässt keine Zweifel aufkommen, wer am Ende als Sieger vom Platz geht.

Personal:

Arjen Robben und Franck Ribéry spielen um neue Verträge. Der Niederländer ist jedoch seit dem 4. November torlos und gab 2018 in drei Spielen von Beginn an nur vier Torschüsse ab. Und Ribéry hat mit Kingsley Coman einen immer besser in Fahrt kommenden Konkurrenten auf seiner Seite.

Mainz hofft auf die Rückkehr von Stammtorhüter René Adler. "Er kommt immer weiter voran. Wir haben die Hoffnung, dass es nicht mehr lange dauert" , sagte Trainer Sandro Schwarz: "Die letzten Eindrücke werden über einen Einsatz entscheiden."

Stimmen:

"Wir müssen nicht über die Qualität der Bayern reden, die sind auf allen Positionen überragend besetzt", sagte Schwarz. Sein Team müsse daher "maximale Bereitschaft und Aggressivität" an den Tag legen und "den Fans zeigen, dass wir alles rausgefeuert haben. Das wird elementar wichtig sein. Wir sollten uns nicht über das Ergebnis definieren."

Sonstiges:

Schwarz holte in seinen ersten 20 Bundesliga-Spielen als Coach von Mainz 20 Punkte, also im Schnitt genau einen Zähler pro Spiel. Das ist die schwächste Bilanz aller Trainer der 05er, selbst Kasper Hjulmand brachte es auf 1,05 Punkte pro Partie, Martin Schmidt als Vorgänger von Schwarz auf 1,3.

