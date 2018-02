Ausgangslage:

Beide mischen im Kampf um Europa mit, beide sind noch im Pokalhalbfinale vertreten - es könnte sowohl in Leverkusen als auch in Gelsenkirchen stimmungsvolle Saisonabschlussfeiern geben. Noch eine Gemeinsamkeit: Beide haben vergangene Woche nach zuvor zwei Spielen ohne Sieg erstmals wieder gewonnen.

Personal:

Leverkusens Trainer Heiko Herrlich hat den Brasilianer Wendell wieder an Bord, der Linksverteidiger hat seine Fußprellung überwunden. Weniger gut sieht es bei Jonathan Tah aus: Der Innenverteidiger hat einen grippalen Infekt. Für Kapitän Lars Bender (Muskelfaserriss) kommt ein Einsatz ebenfalls wohl zu früh, obwohl er schon wieder individuell trainiert hat.

Bei den Schalkern gibt es wieder Sorgen um Leon Goretzka: Der oft verletzungsgeplagte Spielmacher hat nach dem 2:1 gegen Hoffenheim über Schmerzen am Fuß geklagt, am Dienstag pausiert, das Training am Mittwoch abgebrochen. Trotzdem hofft Trainer Domenico Tedesco auf Goretzkas Einsatz. Zurückkehren in die Startelf dürfte der zuletzt gelbgesperrte Max Meyer.

Stimmen:

Schalkes Nabil Bentaleb wünscht sich mehr Einsatzzeiten. Dazu sagte sein Trainer Tedesco: "Die Sache ist erledigt, es gibt keine Probleme. Er hatte eine ganz normale Trainingswoche." In einem Gespräch habe Tedesco dem Algerier erläutert, was man von ihm erwarte.

Sonstiges:

Im Hinspiel erzielte Leverkusens Leon Bailey sein erstes Tor - seither spielt er so überragend, dass Nationaltrainer Gareth Southgate laut Medienberichten den Jamaikaner für Englands Nationalmannschaft gewinnen will. Weil Großeltern Baileys angeblich britische Pässe besitzen, wäre dies möglich.

Mögliche Aufstellungen:

Leverkusen: Leno - Jedvaj, Retsos, Sven Bender, Wendell (Henrichs) - Kohr, Aranguiz - Brandt, Bailey - Alario, Volland.

Schalke: Fährmann - Kehrer, Naldo, Nastasic - Schöpf, Caligiuri - Meyer - Goretzka - Di Santo - Embolo, Burgstaller.

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 24.02.2018 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 24.02.2018 | Das Erste

red mit dpa und sid | Stand: 23.02.2018, 08:00