Ausgangslage:

Das Hinspiel war der bisherige Wendepunkt der Saison für Bayer Leverkusen. Seit der 1:3 Niederlage in Mainz hat die "Werkself" nur noch zweimal verloren. Nach dem furiosen 4:1-Sieg im Auswärtsspiel in Hoffenheim belegt Leverkusen den zweiten Tabellenplatz und die guten Nachrichten reißen momentan nicht ab rund um die Bayarena. Julian Brandt steht dem Vernehmen nach vor einer Vertragsverlängerung. Der 13-malige Nationalspieler war in der Vergangenheit auch vom FC Bayern München umworben worden.

Einen absoluten Big-Point-Sieg konnte Mainz 05 am letzten Wochenende landen. Gegen den direkten Abstiegskonkurrenten aus Stuttgart gewannen die 05er 3:2. Mit Bayer Leverkusen wartet aber ein ganz anderes Kaliber auf Mainz. Allerdings dürfte den Rheinhessen die Aussicht auf ein Auswärtsspiel weit größere Bauchschmerzen bereiten als der Name des Gegners. Seit 15 Gastspielen ist die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz saisonübergreifend sieglos. Da trifft es sich gut, dass der bislang letzte Auswärtssieg ausgerechnet gegen Bayer Leverkusen gelang.

Personal:

Leverkusen hat keine Ausfälle zu vermelden. Damit hat Cheftrainer Heiko Herrlich viele Optionen in der Hinterhand. Auch eine Rückkehr zum 3-4-3 System scheint möglich.

Auf Mainzer Seite kommt für 05-Schlussmann René Adler das Spiel gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber noch zu früh. Karim Onisiwo fehlt gelbgesperrt.

Stimmen:

Herrlich erinnert sich noch gut an das Hinspiel gegen Mainz 05: "Wir haben gegen Mainz etwas gutzumachen. Im Hinspiel hat meine Mannschaft in der 2. Halbzeit ein Gesicht gezeigt, das hier keiner mehr von uns sehen möchte. Das war mit Abstand unsere schlechteste Saisonleistung."

Mainz-Trainer Schwarz weiß, worauf er sein Augenmerk legen muss: "Es gilt, diese Offensive zu stoppen. Wir werden gegen Bayer Leverkusen sehr gut verteidigen müssen, mit einer hohen Bereitschaft. Aber wir brauchen auch Zutrauen und Mut, um selbst Tempo aufzuziehen und Torgefahr auszustrahlen."

Sonstiges:

Mainz muss erstmals in dieser Saison an einem Sonntag ran, und das war für das Team von Trainer Schwarz bislang auch ganz gut so: In den vergangenen neuen Sonntagsspielen gelang Mainz kein Sieg (drei Remis, sechs Niederlagen). Den letzten Dreier gab es im Oktober 2016 gegen Darmstadt. Leverkusen ist hingegen in dieser Spielzeit an Sonntagen noch ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis).

Mögliche Aufstellungen:

Bayer 04 Leverkusen: Leno - L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell - Baumgartlinger, Aranguiz - Brandt, Volland, Bailey - Alario



1. FSV Mainz 05: Zentner - Hack, Gbamin, Diallo - Brosinski, Holtmann - de Jong - Maxim, Latza - Muto, Quaison



Schiedsrichter: Willenborg (Osnabrück)

Stand: 26.01.2018, 07:00