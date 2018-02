Valentino Lazaro (43.) mit seinem ersten Bundesligator und Salomon Kalou (58.) schossen die Berliner im Rheinland zum erlösenden ersten Rückrunden-Sieg. Mit einer soliden Defensivleistung und überraschender Effizienz beim Abschluss siegten die Hauptstädter verdient gegen eine unkonzentriert wirkende Bayer-Elf.

Berlin nutzt seine Chancen eiskalt

Nach den 120 kräftezehrenden Minuten im DFB-Viertelfinale gegen Werder Bremen rotierte Bayer-Trainer Heiko Herrlich auf gleich fünf Positionen, seine Mannschaft zeigte trotzdem ungewohnt leichte Fehler, die die Hertha eiskalt ausnutzte. Vor dem 0:1 reagierte Vladimir Darida nach einem Leverkusener Ballverlust im Mittelfeld blitzschnell und spitzelte die Kugel zu Lazaro, der frei vor Bayer-Torwart Bernd Leno den Ball aus halblinker Position ins lange Eck zirkelte. Vor dem zweiten Gegentreffer verschätzte sich Nationalspieler Jonathan Tah bei einem harmlosen Pass von Peter Pekarik. Der nachsetzende Kalou war zur Stelle und tunnelte Leno an der Strafraumgrenze.

Video starten, abbrechen mit Escape Herrlich über die "fehlende Frische im Kopf" | Sportschau | 10.02.2018 | 01:25 Min. | Verfügbar bis 10.02.2019 | Das Erste

"Uns hat sicherlich ein Stück die Frische gefehlt, das hat man bei einigen Spielern gesehen, nicht nur die Frische in den Beinen, sondern auch im Kopf" , analysierte Herrlich in der Sportschau. Unter anderem mit der Einwechslung von Leon Bailey versuchte der Bayer-Coach in der zweiten Hälfte, seinem Team neues Leben einzuhauchen. Doch das scheiterte weiter an sich selbst - oder am wiedergenesenen, starken Hertha-Torwart Rune Jarstein.

Herthas Tor für Leverkusen wie vernagelt

Ganz wichtig war Jarsteins glänzende Reaktion bei einem Kopfball von Panagiotis Retsos (8.), mit der er einen frühen Rückstand seiner Mannschaft verhinderte. Den einzigen Fehler leistete sich der Norweger zwanzig Minuten vor Ende, als er einen Ball verbotenerweise zwei Mal mit der Hand aufnahm und damit den Gastgebern einen indirekten Freistoß sieben Meter vor dem eigenen Kasten bescherte.