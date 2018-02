Ausgangslage:

Der schwache Saisonstart ist bei Bayer 04 Leverkusen längst Vergangenheit. Die Werkself spielt konstant guten Fußball, fährt Ergebnisse ein und ist nur ganz schwer zu besiegen. Seit der 1:2-Pleite bei Hertha BSC am 5. Spieltag hat Bayer genau einmal verloren - zum Rückrundenauftakt gegen Bayern München. Bei einer solchen Form kann auch ein eher müdes 0:0 gegen Freiburg in der Vorwoche die Laune nicht trüben. Zumal man nach dem 4:2-Erfolg gegen Bremen unter der Woche auch noch im DFB -Pokal-Halbfinale steht.

Die Situation bei den Berlinern gestaltet sich etwas schwieriger. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Hoffenheim in der Vorwoche ist das Team von Trainer Pal Dardai in der Rückrunde noch immer sieglos und bewegt sich gefühlt im Niemandsland der Tabelle. Dabei könnte man mit einem Erfolg in Leverkusen Anschluss finden im Kampf um die internationalen Plätze.

Personal:

Bayer-Coach Heiko Herrlich kann derzeit nahezu aus dem Vollem schöpfen. Bis auf Kapitän Lars Bender, den Adduktorenbeschwerden plagen, stehen dem Trainer alle Spieler zur Verfügung. Gut möglich, dass es nach dem kraftraubenden Pokalauftritt über 120 Minuten unter der Woche die ein oder andere Veränderung gibt.

Auch in diesem Fall gestaltet sich die Situation beim Gegner schwieriger. Trainer Pal Dardai muss schon länger auf wichtige Leute wie Mitchell Weiser (Muskelfaserriss), Karim Rekik (Muskelverletzung) und Ondrej Duda (Wadenprobleme) verzichten. Interessant dürfte erneut die Frage sein, wer im Angriff spielt: Davie Selke, Vedad Ibisevic - oder sogar beide zusammen.

Sonstiges:

Hertha und Leverkusen gehören zu den Remis-Königen der Liga. Die Berliner teilten sich schon neun Mal die Punkte, Bayer acht Mal. Nur Freiburg (10) und Wolfsburg (12) haben noch mehr Remis auf dem Konto als Werder.

Für die Werkself heißt das: Man punktet zwar konstant, eine Siegesserie gelang aber noch nie. So gewann Bayer in dieser Saison maximal zwei Spiele in Folge. Für Platz zwei in der Tabelle reicht es trotzdem. Und dennoch ist Bayer zu diesem Zeitpunkt der Saison der schwächste Tabellenzweite im Zeitalter der 3-Punkte-Regel. Es gab Jahre, da hätten 35 Punkte nach 21 Spieltagen nicht einmal für einen Platz unter den Top 6 gereicht.

Mögliche Aufstellungen:

Bayer 04 Leverkusen: Leno - Henrichs, Tah, Bender, Wendell - Kohr, Aranguiz - Bellarabi, Volland, Brandt - Alario



Hertha BSC: Jarstein - Pekarik, Stark, Torunarigha, Plattenhardt - Maier, Skjelbred - Lazaro, Darida, Kalou - Selke



Schiedsrichter: Ittrich (Hamburg)

