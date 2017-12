Ausgangslage:

Bayer Leverkusen hat zuletzt am 20. September verloren und seither fleißig gepunktet, am vergangenen Spieltag dreifach in Frankfurt. Ein beachtliches Remis gegen Leipzig, der Derby-Erfolg gegen Köln, der Kantersieg in Gladbach - in Leverkusen ist quasi egal, ob Weihnachten weiß wird. Die Stimmung ist auch so ziemlich spitze.

Und damit kommen wir zu Borussia Dortmund, das in der Tabelle nur noch einen Zähler vor den Leverkusenern liegt. Beim BVB ist ein fröhliches Weihnachtsfest in höchster Gefahr. Dauerenttäuschungen in der Champions League, Verletzungspech, die gefühlte Niederlage beim 4:4 gegen Schalke, nachdem man schon 4:0 geführt hatte, und unnötige Pleiten gegen Stuttgart und Hannover. Die Dortmunder lassen derzeit alle Chancen auf einen Befreiungsschlag verlässlich liegen.

Video starten, abbrechen mit Escape Peter Bosz - "Sehr intensive Trainingswoche" | Sportschau | 30.11.2017 | 00:41 Min. | Verfügbar bis 30.11.2018 | Das Erste

Personal:

Die erneute Verletzung von Mario Götze war das nächste "Sahnehäubchen" auf der Anti-Feier-Torte des BVB. Dazu kommt, dass Pierre-Emerick Aubameyang nach der Gelb-Roten Karte aus dem Derby gesperrt ist und Dan-Axel Zagadou angeschlagen war. Torhüter Roman Bürki konnte dafür nach seiner Gesichtsverletzung erstmals wieder trainieren. Der Schweizer dürfte zur Verfügung stehen.

Auch bei Leverkusen sind nicht alle Mann an Bord. Dominik Kohr fehlt nach seiner fünften Gelben Karte. Sven Bender laboriert noch an seinem Rippenbruch, ein Fragezeichen steht hinter Leon Bailey, Jonathan Tah und Wendell.

Video starten, abbrechen mit Escape Bundesligahistorie - Das grandiose Solo von Daniel Simmes | Sportschau | 28.11.2017 | 01:48 Min. | Verfügbar bis 28.11.2018 | Das Erste

Stimmen:

"Das Derby war ein Schock für uns alle" , sagte BVB-Trainer Peter Bosz, "wir haben das gründlich analysiert. Nicht nur das Schalke-Spiel, sondern die gesamte Phase, in der wir ohne Sieg sind. Es fehlt etwas. Es ist nicht nur eine Sache. Es kommen viele Sachen zusammen." Der Niederländer schwärmt dagegen vom kommenden Gegner: "Leverkusen ist fußballerisch eine der besten Mannschaften der Bundesliga. Es macht Spaß, Bayer spielen zu sehen."

Sein Gegenüber Heiko Herrlich gab die Komplimente artig zurück: "Trotz der derzeitigen Situation hat Borussia Dortmund eine fantastische Mannschaft, die selbstverständlich in der Lage ist, aus dieser Ergebniskrise herauszukommen."

Sonstiges:

Sportlich läuft es nicht so gut beim BVB - dafür sind die Kassen voll. Anfang der Woche teilte der Verein mit, dass er im vergangenen Geschäftsjahr 405,7 Millionen Euro umgesetzt habe und damit so viel wie noch nie. Der BVB ist damit weiter national die Nummer zwei hinter Bayern München (gut 640 Millionen Euro).

Sonstiges:

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 02.12.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 02.12.2017 | Das Erste

Stand: 01.12.2017, 08:00