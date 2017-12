Die Grün-Weißen kommen zwar immer noch als Tabellenvorletzter, aber mit dem Selbstvertrauen eines BVB-Bezwingers. Nachvollziehbar, wenn aus der Interimslösung Kohfeldt eine dauerhafte werden würde. Leverkusens Coach Heiko Herrlich lobt den Kollegen. Unter ihm sei Werder "richtig ins Rollen geraten" und trete "taktisch variabel" auf. So stellte er zunächst auf eine Viererkette um, besiegte Dortmund aber mit einem Rückgriff auf die Dreierkette.

Kohfeldt setzt auf laufstarke Spieler und geht personell neue Wege. Das dynamische Duo Bargfrede/Eggestein fand sich bei seinen Vorgängern Nouri und Skripnik so gut wie nie in der Startelf. Die Zuschauer in der BayArena werden zwei Teams sehen, die sich wie aufgedreht über den Platz hetzen. Die Bremer liefen am Samstag 125,6 Kilometer, die Leverkusener 125,3. Für beide Teams Höchstwerte in den letzten 5 Jahren.

Pokerface Kruse

In beiden Mannschaften finden sich so genannte Unterschiedsspieler. Max Kruse ist bisher als Schütze oder Vorbereiter an acht der elf Bremer Treffer beteiligt. Auf Neudeutsch heißt das "most valuable player", oder: kein Bundesligaspieler dominiert die eigene Offensive derart, wie Pokerface Kruse. Bitter für Werder, dass er mit Fin Bartels durch einen Achillessehnenriss am Samstag seinen Sturmpartner für den Rest der Saison verloren hat.