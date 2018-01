Ausgangslage:

Den Rathausbalkon in München können die Bayern schon mal reservieren. Mit elf Punkten Vorsprung kommt der Rekordmeister aus der kurzen Winterpause. Wenn das nicht zur 28. Meisterschaft reicht, wäre das in etwa so überraschend, wie wenn sich der 1. FC Köln gleich noch einmal für die Europa League qualifizieren würde. Schließlich liegen die Bayern auch statistisch immer mit vorne - sie haben die zweitmeisten Tore erzielt (nach Dortmund), dafür aber die wenigsten Treffer kassiert.

Den besten Torschützen haben sie mit Robert Lewandowski auch. In einer Umfrage des Kicker wurde der Pole darüber hinaus von seinen Kollegen zum besten Feldspieler der Hinrunde gekürt worden. Und mit Sandro Wagner haben sie neuerdings einen weiteren Nationalstürmer in ihren Reihen.

Bayer Leverkusen ist allerdings ein durchaus beachtenswerter Gegner. Nach 12 Spielen ohne Niederlage sind die Werkskicker mittlerweile auf Champions-League-Platz vier angekommen. Und auch sie haben mit Leon Bailey und Kevin Volland ganz starke Angreifer in ihren Reihen.

Personal:

Bei Leverkusen steht Mittelfeldmann Charles Aranguiz nach auskuriertem Muskelfaserriss wieder zur Verfügung. Karim Bellarabi verletzte sich beim Test gegen Münster, soll aber schon in Kürze wieder das Training aufnehmen. Nur Vladlen Yurchenko (Fußverletzung) fehlt der Werkself.

Der FC Bayern München muss auf Robert Lewandowski verzichten. Der Führende der Bundesliga-Torschützenliste hat zwar seine Patellasehnenprobleme überwunden, ein Einsatz kommt für die Verantwortlichen aber noch zu früh. Außerdem werden Mats Hummels (Adduktoren), Thiago (Muskelteilriss im Oberschenkel) und Manuel Neuer (Haarriss im Mittelfuß) dem Rekordmeister nicht zur Verfügung stehen.

Stimmen:

Werkself-Trainer Heiko Herrlich hofft, dass die Bayern sich nach der Winterpause noch nicht in Topform befinden: "Wenn die Bayern bei 100 Prozent sind, wird es natürlich schwer. Aber vielleicht erwischen wir sie an einem Tag, an dem sie nicht bei 100 Prozent sind."

Für Jupp Heynckes ist die mannschaftliche Geschlossenheit der Schlüssel zum Erfolg, auch im Hinblick auf die anderen Wettbewerbe: "Wir haben einen hochqualifizierten Kader. Letztlich ist nicht entscheidend, was man für ein Aufgebot hat, sondern wie die Stimmung im Team ist, ob man sich gegenseitig respektiert. Damit bin ich total zufrieden."

Sonstiges:

Leverkusens Nationalspieler Benjamin Henrichs hatte ein Bedürfnis. Und so schenkte er seiner Mutter ein Auto zum Geburtstag. "Ich wollte meiner Mama einfach Danke für alles sagen. Sie hat mich als Kind immer mit dem Bus zum Training nach Leverkusen begleitet, als sie noch keinen Führerschein besaß" , sagte der 20-Jährige der Bild-Zeitung. Mama Phyllis wurde mit verbundenen Augen zum schwarzen Kleinwagen geführt und freute sich sehr über das Geschenk. Henrichs veröffentlichte das Video der Übergabe bei Instagram und schrieb dazu: "Happy Birthday. We love you."

Mögliche Aufstellungen:

Bayer 04 Leverkusen: Leno - Tah, S. Bender, Retsos - L. Bender, Wendell - Kohr, Aranguiz - Havertz, Bailey - Volland

FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Süle, Alaba - Javi Martinez - Müller, Vidal - Robben, Wagner, Ribéry

Schiedsrichter: Daniel Siebert

