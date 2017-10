Ausgangslage:

Beide Teams gehen mit einem wichtigen Sieg im Rücken in das Duell. RB Leipzig hatte beim offenen Schlagabtausch in Dortmund (3:2) das bessere Ende für sich. Der VfB Stuttgart durfte sich beim 2:1 gegen den 1. FC Köln über viel Glück und die Unterstützung des Videoschiedsrichters freuen.

Tabellarisch sind daher beide Klubs voll im Soll. Leipzig hat als Tabellendritter den Anschluss an ganz oben wieder hergestellt und liegt nur noch drei Punkte hinter der Spitze. Dazu kommt das kräftige Selbstbewusstsein nach dem ersten Sieg in der Champions League gegen den FC Porto. Aufsteiger Stuttgart hat es sich mit dem dritten Sieg im mittleren Mittelfeld bequem gemacht.

RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart ist die 905. Paarung der Bundesliga-Geschichte, erstmals überhaupt treffen beide Klubs in einem Pflichtspiel aufeinander.

Personal:

Bei RB fehlt Stefan Ilsanker gesperrt.

Stuttgart muss derweil einen ganz schmerzhaften Ausfall verkraften. Die Schwaben müssen für längere Zeit auf Offensivspieler Anastasios Donis verzichten. Der 21-jährige Grieche hat sich im Training eine Schultereckgelenksprengung zugezogen und fällt fünf bis sechs Wochen lang aus. "Die Verletzung ist schwerwiegend. Es ist bitter, weil er zur Zeit gut war" , sagte VfB-Trainer Hannes Wolf.

Stimmen:

Obwohl Leipzig der klare Favorit ist, rechnet sich Wolf durchaus Chancen aus: "Die Ligaspiele von Leipzig gegen Frankfurt und Köln waren nicht so klar." Die Defensive sei die "Basis, wir dürfen uns nicht vom Gegenpressing killen lassen".

Sonstiges:

Der VfB verlor in dieser Spielzeit alle vier Auswärtsspiele, ist damit das einzige Team, das in dieser Saison in der Fremde noch keinen Punkt holte. Stuttgart spielte dabei eigentlich immer ganz gut mit (mit durchschnittlich 52 % der Spielanteile), ging am Ende aber doch immer als Verlierer vom Platz.

Die möglichen Aufstellungen:

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg - Kampl, Demme - Sabitzer, Forsberg - Y. Poulsen, Ti. Werner

VfB Stuttgart: Zieler - Baumgartl, Badstuber, Pavard - Beck, Aogo - Mangala, Ascacibar - Akolo, Brekalo - Terodde

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)

