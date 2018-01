Leipzigs Außenverteidiger Marcel Halstenberg zog sich beim 2:3 gegen Hertha eine dreifache Fraktur der rechten Mittelhand zu. Der Verteidiger hat bereits eine Schiene bekommen, und sein Coach ist optimistisch, dass er beim Liga-Auftakt dabei sein kann. Auch Marcel Sabitzer darf nach seiner langen Pause wieder optmistisch sein. Bei Österreichs Fußballer des Jahres sehe es "sehr gut aus, auch wenn wir ihn noch nicht in alle Zweikämpfe jagen" , meinte Trainer Hasenhüttl. Emil Forsberg (Bauchmuskelverletzung) fehlte zuletzt und wird nicht spielen können.

Stimmen:

Timo Werner hat zwar seine Verletzung überwunden, sein Einsatz ist aber noch fraglich: "Bei Timo ist es schon so, dass er eine sehr lange Zeit weg war. Das ist natürlich nicht optimal" , sagte Leipzig-Cheftrainer Ralph Hasenhüttl: "Deswegen merkt man ihm schon an, dass er körperlich noch nicht in Schuss ist. Ob das Sinn macht, ihn von Anfang an zu bringen, weiß ich nicht." Lobende Worte fand der Trainer zu Gegner Schalke: "Das ist die zweitbeste Mannschaft Deutschlands im Augenblick. Eine Mannschaft, die nicht so einfach zu besiegen ist."

Domenico Tedesco will das Duell gegen Leipzig nicht überbewerten: "Natürlich möchten wir in Leipzig erfolgreich starten. Dennoch ist der 18. Spieltag noch nicht unbedingt wegweisend" . Auf Neuzugang Marko Pjaca wird der Schalke-Trainer wohl bauen: "Marko hat viel Qualität und ist natürlich auch schon zum Start gegen Leipzig eine mögliche Option."

Sonstiges:

Marcel Sabitzer und Guido Burgstaller waren von Anfang 2013 bis Sommer 2014 Teamkollegen bei Rapid Wien und spielten 35-mal gemeinsam für Rapid in der österreichischen Bundesliga. Nur einmal haben sich die beiden Offensivspieler gegenseitig ein Tor aufgelegt, immerhin ein wichtiges Tor zu einem 2:1-Heimsieg gegen RB Salzburg im November 2013; Sabitzer traf nach Vorlage von Burgstaller gegen Peter Gulacsi im Salzburger Tor.

Mögliche Aufstellungen:

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Bernardo - Keita, Ilsanker - Sabitzer, Kampl - Werner, Poulsen

FC Schalke 04: Fährmann - Stambouli, Naldo, Nastasic - Meyer - Caliguri, Oczipka - Harit, Pjaca - di Santo, Burgstaller

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Stand: 12.01.2018, 08:00