Ausgangslage:

Die 0:4-Klatsche bei der TSG 1899 Hoffenheim war ein heftiger Rückschlag für RB Leipzig. Für den Bayern-Jäger Nummer 1 war es sogar die höchste Pleite in seiner noch jungen Bundesliga-Historie. Und doch stehen die Sachsen in der Tabelle noch vor Schalke, Gladbach, Dortmund und Co. Um sicherzustellen, dass das so bleibt, ist ein Heimsieg gegen Mainz Pflicht - auch wenn die 1:2-Pleite in der Champions League gegen Besiktas Istanbul womöglich noch in den Beinen und in den Köpfen steckt.

Gegner Mainz steckt in einer kleinen Krise. Aus den vergangenen sechs Bundesliga-Partien sprang nur ein Sieg (1:0 gegen den Tabellenletzten Köln) heraus. Zuletzt gab es sogar zwei Pleiten - in Freiburg (1:2) und zuhause gegen Augsburg (1:3). Die tabellarische Situation spitzt sich damit zu. Das Polster auf Rang 16 beträgt nur noch drei Punkte.

Personal:

RB-Coach Ralph Hasenhüttl kann nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig Marcel Sabitzer fehlt wegen einer Schulterverletzung. Nachdem Stürmer Yussuf Poulsen in der Champions League 90 Minuten auf der Bank saß, ist ein Einsatz gegen Mainz durchaus realistisch.

Bei den Mainzern fehlt neben Torhüter René Adler (Muskelsehnenverletzung im Oberschenkel) Stürmer Karim Onisiwo (Schulterprobleme) verletzt. Verteidiger Stefan Bell muss zudem wegen einer Gelbsperre pausieren. Daniel Brosinski (Sprunggelenksprobleme) und Yoshinori Muto (Rückenprobleme) sind noch fraglich.

Stimmen:

Sandro Schwarz, Trainer der Mainzer, ist sich der Rollenverteilung bewusst: "Das wird eine sehr schwere Aufgabe für uns am Samstag" , sagt Schwarz: "Klar, dass wir nicht der Favorit sind."

Sonstiges:

Mainz 05 hat vor allem auswärts große Probleme. 13 seiner 15 Punkte holte das Team von Trainer Sandro Schwarz daheim. In den ersten sechs Gastspielen blieb der FSV dagegen ohne Sieg - länger mussten die 05er bislang nur in der Abstiegssaison 2006/07 auf den ersten Auswärtsdreier warten (damals im neunten Gastspiel). Gelingt nun ausgerechnet bei den heimstarken Leipzigern (16 von 18 möglichen Punkten) der erhoffte Erfolg?

Die möglichen Aufstellungen:

Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Upamecano, Orban, Halstenberg - Ilsanker, Keita, Kampl, Forsberg - T. Werner, Poulsen

Mainz: Zentner - Donati, Hack, Diallo, Bungert - Gbamin - Maxim, Latza, Öztunali, De Blasis - Kodro

Schiedsrichter: Patrick Ittrich

Stand: 08.12.2017, 08:00