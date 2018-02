Ausgangslage:

RB Leipzig steht unter Strom - vier Spiele in zehn Tagen sind eine hohe Belastung. Ermüdungserscheinungen sollten bei RB gegen Ende der Saison aber besser nicht auftreten, sonst gerät die Champions-League-Qualifikation in Gefahr. Zuletzt musste sich Leipzig in der Bundesliga gegen Überraschungsmannschaft Frankfurt mit 1:2 beim ersten Montagsspiel geschlagen geben, in der Europa League zog die Elf von Trainer Ralph Hasenhüttl trotz einer 0:2-Heimpleite gegen Neapel dank des 3:1-Hinspielsiegs mit einem blauen Auge in die nächste Runde ein.

Beim 1. FC Köln schien Mitte Januar das Wunder zum Greifen nah. Der FC stand nur noch drei Punkte vom Hamburger SV entfernt und hatte beide Spiele der Rückrunde gewonnen. Einen Monat später ist die Hoffnung auf das Wunder wieder geschwunden - nach nur zwei Punkten aus vier Spielen ist der Abstand auf den HSV zwar gleich geblieben, der Rückstand auf den Relegationsrang liegt aber wieder bei neun Zählern. Zuletzt gab es für den FC ein 1:1-Remis gegen Hannover, für große Sprünge reicht das nicht.

Personal:

Kölns Torjäger Simon Terodde ist nach seiner Gehirnerschütterung am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und steht zur Verfügung. Auch die unter der Woche angeschlagenen Mittelfeldspieler Marcel Risse und Stürmer Yuya Osako stehen in Leipzig im Kader.

Kapitän und Abwehrchef Willi Orban fehlte RB auf europäischem Parkett aufgrund einer Schnittwunde, kehrt aber gegen Köln zurück in den Kader. Naby Keita meldete sich ebenfalls wieder fit. Der Mittelfeldstar hat seine Oberschenkelzerrung auskuriert. Außenverteidiger Marcel Halstenberg (Kreuzbandriss) fällt hingegen immer noch auf unbestimmte Zeit aus.

Stimmen:

FC-Sport-Geschäftsführer Armin Veh sieht immer noch eine Chance auf das "kleine Wunder" des Klassenverbleibs. "Aber dafür brauchen wir Siege und müssen mutig sein." Torwart Timo Horn sagte indes: "Die Chance ist klein. Es sind nur noch wenige Wochen zu spielen. Wenn wir es schaffen sollten, grenzt es an ein Wunder. Aber auch Wunder gibt es im Fußball immer wieder." Solange rechnerisch noch alles möglich sei, denke er auch noch nicht an seine persönliche Zukunft. Gegenüber dem "Kölner Stadtanzeiger" bestätigte Horn aber das Interesse anderer Vereine.

Sonstiges:

In der jungen Bundesliga-Historie von RB lief es gegen Köln immer gut. Von drei Duellen gewann Leipzig zwei, nämlich die jüngsten beiden. Im Aufstiegsjahr der "Bullen" zur Saison 2016/17 trennten sich die Mannschaften mit 1:1.

Trotz der Negativbilanz gegen Leipzig scheint FC-Stürmer Yuya Osako Gefallen am Gegner gefunden zu haben. Osako erzielte in den bisher drei Aufeinandertreffen der Vereine alle drei Tore für Köln.

Mögliche Aufstellungen:

Leipzig: Gulacsi - Laimer, Upamecano, Orban, Klostermann - Kampl, Demme - Sabitzer, Bruma (Lookman) - Werner, Augustin.

Köln: Horn - Sörensen, Mere, Heintz - Risse, Höger, Koziello, Hector - Bittencourt - Osako, Terodde.

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

