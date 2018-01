Ausgangslage:

Beim Hamburger SV wurde mal wieder die sogenannte Reißleine gezogen: Nach der Heimniederlage gegen Köln und insgesamt vier Niederlagen in Serie musste Markus Gisdol gehen, als 15. Trainer innerhalb von nur elf Jahren. Der Neue heißt Bernd Hollerbach, beackerte früher die Außenbahn und steht für die Grundtugenden des Sports: Ärmel hochkrempeln, Gras fressen, nie aufgeben. "Der Volkspark wird zur Kaserne", schrieb die lokale Presse schon zur neuen Gangart. Dabei gilt Hollerbach im Gegensatz zu seinem Lehrmeister Felix Magath, unter dem er fünf Jahre lang als Co-Trainer arbeitete, als kommunikativer: In Einzelgesprächen will er die mentale Blockade seiner Spieler lösen. "Die Mannschaft ist ein bisschen verunsichert", sagt er. Understatement kann er also auch.

Ein Hoffnungsschimmer für den Tabellenvorletzten: Der Gastgeber aus Leipzig ist momentan alles andere als überzeugend. Der Vizemeister der vergangenen Saison gewann nur eins der vergangenen sechs Bundesliga-Spiele, holte daraus magere fünf Punkte. Gerade gegen vermeintliche Außenseiter wie Freiburg, Mainz, Wolfsburg oder Hertha BSC taten sich die Messestädter schwer.

Personal:

RB Leipzig muss auf Marcel Halstenberg verzichten, der im Training einen Kreuzbandriss erlitt. Hinter einem Einsatz von Naby Keita steht weiter ein Fragezeichen. Der Guineer trainierte zwar am Donnerstag (25.01.2018) mit, konnte aber noch nicht so stark belastet werden. Weiterhin nicht spielbereit ist Emil Forsberg. Der Schwede fällt bereits seit fast zwei Monaten wegen einer Bauchmuskelzerrung aus.

Beim Hamburger SV wird wohl wieder der begnadigte Walace im Kader stehen. Der Brasilianer wollte ursprünglich den HSV verlassen und in seine brasilianische Heimat zurückkehren.

Stimmen:

"Ich kenne und schätze Bernd Hollerbach. Er hat in Würzburg einen sehr guten Job gemacht. Beim HSV wird es erstmal darum gehen, Stabilität in die Mannschaft zu bringen" , weiß Leipzigs Coach Ralph Hasenhüttl.

"Ich bin mit der Woche sehr zufrieden. Ich hoffe, dass wir uns als Einheit präsentieren, das am Samstag in Leipzig rüberbringen und ein gutes Spiel machen" , sagt Hollerbach nach seinen ersten Tagen. Über den Gegner sagt er: "Das ist eine sehr, sehr starke Mannschaft, die den Anspruch hat, immer in der Champions League zu spielen und oben dabei zu sein." Und fügt hinzu: "Ich bin aber auch überzeugt davon, dass man immer eine Chance hat."

Sonstiges:

Dennis Diekmeier steht vor dem nächsten ganz besonderen Rekord. Der Hamburger Außenverteidiger steht vor seinem 200. Bundesligaspiel. In den ersten 199 Partien hat er nie ins Tor getroffen - so erfolglos wie der Ex-Nürnberger war in der Geschichte der Liga noch kein Spieler.

Mögliche Aufstellungen:



RB Leipzig: Gulacsi - Laimer, Orban, Upamecano, Bernardo - Demme, Kampl - Sabitzer, Bruma - Werner, Poulsen



Hamburger SV: Pollersbeck - Jung, Papadopoulos, van Drongelen - Diekmeier, Walace, Douglas Santos - Hahn, Holtby, Kostic - Arp



Schiedsrichter: Cortus (Röthenbach)

