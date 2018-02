Ausgangslage:

Auch wenn der Motor in dieser Saison ab und an stockt, RB Leipzig ist nach 21 Spieltagen voll auf Champions-League-Kurs. Dass die Mannschaft aktuell auf einem Tabellenplatz (3.) steht, der zur direkten Qualfiikation für die Königsklasse berechtigt, verdankt sie Neuzugang Ademola Lookman. Der 20-jährige Engländer schoss die Sachsen am vergangenen Wochenende zum späten 1:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach.

Mit dem FC Augsburg bekommt es das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl nun mit dem nächsten direkten Konkurrenten zu tun. Die Überraschungsmannschaft aus Bayern könnte mit einem Sieg auf einen Punkt zu Leipzig aufschließen. Durch den souveränen 3:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt in der Vorwoche mischt der FC plötzlich voll mit im Kampf um die internationalen Plätze.

Personal:

Auf beiden Seiten gibt es Langzeitverletzte, die auch an diesem Spieltag noch nicht wieder zum Einsatz kommen werden. So muss RB -Coach Ralph Hasenhüttl den Rest der Saison ohne Verteidiger Marcel Halstenberg (Knieverletzung) auskommen. Auch Ersatztorhüter Fabio Coltorti (Muskelverletzung) fehlt weiterhin. Emil Forsberg, der zuletzt an einer hartnäckigen Bauchmuskelzerrung laborierte, stieg am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining ein. Er könnte unter Umständen schon wieder eine Option sein.

Hasenhüttls Gegenüber, FCA -Trainer Manuel Baum, fehlen mit Top-Stürmer Alfred Finnbogason (Wadenverletzug) und Jeffrey Gouweleeuw (Knieverletzung) zwei Stammspieler. Der wechselwillige Daniel Opare wurde vom Verein suspendiert und wird aller Voraussicht nach in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Stimmen:

RB-Coach Hasenhüttl kam nicht umhin, vor dem anstehenden Spiel gegen den FCA über das Aufeinandertreffen beider Teams in der Hinrunde zu sprechen. Damals hatte Leipzig mit 0:1 verloren - und Hasenhüttl war nach Abpfiff wutentbrannt auf Augsburg-Kapitän Daniel Baier zugestürmt, der wegen einer obszönen Geste aufgefallen war. "Die Reaktion war nicht richtig" , sagte Hasenhüttl, der unbedingt einen Sieg will: "Gegen den nächsten Gegner haben wir noch etwas gut zu machen."

Augsburgs Trainer Baum will nicht mehr an die Vorfälle im Hinspiel denken. "Für uns ist das kein Thema", sagte Baum: "Wir betrachten Leipzig sportlich." Vor dem kommenden Gegner hat er größten Respekt: "Man sieht, dass in Leipzig gute Arbeit geleistet wird, das wird anerkannt. Für mich ist Leipzig ein guter Verein."

Sonstiges:

Beide Teams haben bislang eine fast identische Rückrunde gespielt: ein Sieg zum Auftakt, eine Auswärtspleite am 19. Spieltag, ein 1:1-Unentschieden am 20. Spieltag und ein Zu-Null-Sieg am vergangenen Wochenende. Demnach gäbe es für das bevorstehende Duell nur ein logisches Ergebnis: ein Unentschieden.

Dagegen spricht allerdings die Freitagsbilanz des FC Augsburg. Seit zwölf Freitagsspielen ist der FCA sieglos. Der bislang letzte Sieg liegt sogar schon vier Jahre zurück. Kein anderer Bundesligist ist an einem Freitagabend so erfolglos wie die Fuggerstädter: Im Schnitt gab es 0,5 Punkte pro Partie an diesem Wochentag.

Mögliche Aufstellungen:

RB Leipzig: Gulacsi - Laimer, Orban, Upamecano, Klostermann - Demme - Kampl, Keita - Sabitzer, Bruma - Werner



FC Augsburg: Hitz - Danso, Khedira, Hinteregger - Framberger, Moravek, Baier, Max - Koo - Gregoritsch, Caiuby



Schiedsrichter: Jablonski (Bremen)

red mit dpa und sid | Stand: 09.02.2018, 08:00