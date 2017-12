Ausgangslage:

Der FC läuft tatsächlich Gefahr, die Hinrunde ohne einen einzigen Sieg abzuschließen. Interimstrainer Stefan Ruthenbeck hat das Ruder auch nicht herumreißen können - kein Wunder bei der aktuellen Personallage. Mut machen spoll aber das knappe und teilweise mit neun Defensivspielern ermauerte 0:1 in München. Ruthenbeck wird nach dem Pokalspiel bei Schalke 04 am Dienstag wieder Platz machen für Peter Stögers Nachfolger, der dann schon für den Neuanfang in Liga Zwei planen kann.

Die Wolfsburger haben sich zuletzt einen Punkt gegen RB Leipzig erspielt, hinken als Tabellenzwölfte aber den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher. Der Abstand zum Relegationsplatz (vier Punkte) ist kleiner als zum ersten Europapokalplatz (sechs Punkte).

Personal: Bei Wolfsburg fehlen weiterhin Jakub Blaszczykowski und Ignacio Camacho, sonst sind aber alle Stammspieler einsatzbereit. Zum Ende der Englischen Woche könnte Wolfsburgs Trainer Martin Schmidt nochmals eine neue Startelf in die Partie schicken. "Wir werden sicherlich das eine oder andere verändern - auch um Spieler nicht zu verheizen" , kündigte er an.

Stimmen: Schmidt hat sein Team vor dem abgeschlagenen Tabellenletzten gewarnt. "Wenn man auf die Tabelle schaut, ist das Spiel das einfachste Duell der Vorrunde. Köln hat aber ein Team, das funktioniert" , sagt der VfL-Coach. Dennoch sei Wolfsburg Favorit: "Wir müssen in Köln unsere Leistung abrufen und dann sieht es ganz gut aus. Wir sind weit davon weg, an eine Blamage oder anderes zu denken."

Sonstiges:

Der FC ist weiter auf Negativrekordjagd: Nur drei Punkte nach 16 Spieltagen - das hat selbst Tasmania Berlin umgerechnet auf die 3-Punkte-Regel nicht geschafft. Sieglos nach 16 Spieltagen war zuvor nur Nürnberg in der Saison 2013/14. Der Club hatte damals aber schon zehn Remis geholt und feierte dann am 18. Spieltag den ersten Sieg.

Mögliche Aufstellungen:



1. FC Köln: T. Horn - Olkowski, Sörensen, Heintz, J. Horn - M. Lehmann, Özcan - Klünter, Jojic - Guirassy, Osako



VfL Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Uduokhai, Brooks, William - Guilavogui, Arnold - Origi, Didavi, Malli - Gomez



Schiedsrichter:

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 16.12.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 16.12.2017 | Das Erste

Stand: 15.12.2017, 09:00