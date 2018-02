Ausgangslage:

Es herrscht wohl eher keine Feiertagsstimmung trotz des 70. Geburtstags des 1. FC unter der Woche. Tabellenschlusslicht, nur ein Punkt aus den vergangenen drei Partien und sieben Punkte Rückstand auf das zumindest halbwegs rettende Ufer des Relegationsplatzes - Köln braucht nach dem zwischenzeitlichen Spurt nun doch wieder das viel zitierte Fußballwunder. Trainer Stefan Ruthenbeck wird aus den Domstädtern alles herausholen müssen, um den Klassenerhalt trotz historischer 15 Saisonniederlagen Wirklichkeit werden zu lassen. Immerhin: Die Kölner Offensivbemühungen lassen sich im Vergleich zur Defensivstatistik sehen: Mit neun Treffern stellt Köln die drittbeste Offensive der Rückrunde, Simon Terodde ist dabei mit fünf Treffern bisher der beste Stürmer.

Während Köln im Tabellenkeller feststeckt, hat sich Hannover 96 in der Verfolgergruppe etabliert, die die internationalen Plätze anpeilt. Trainer André Breitenreiter brachte den Niedersachsen mit 31 Punkten nach 22 Spieltagen die beste Ausbeute seit sechs Jahren. Hannovers Aufwind ist unter anderem auf die Heimstärke zurückzuführen: In der Heimtabelle ist Hannover Vierter, die Breitenreiter-Elf gewann am vergangenen Spieltag zuhause mit 2:1 gegen Freiburg. Auswärts sieht es hingegen eher bescheiden aus. Der letzte Auswärtstriumph gelang Hannover im Oktober (2:1 in Augsburg). Allerdings feierten die 96er bei keinem anderen Verein so viele Auswärtssiege wie beim 1. FC Köln.

Personal:

Für den Kölner Offensivmann Leonardo Bittencourt kommt ein Einsatz nach seiner Adduktorenverletzung wohl noch zu früh, allerdings ist eine Rückkehr in das FC-Aufgebot nicht ausgeschlossen.

Hannover 96 hofft auf eine eventuelle Rückkehr von Pirmin Schwegler, der zuletzt aufgrund von Rückenproblemen ausfiel. Ein Einsatz von Waldemar Anton scheint jedoch vom Tisch. Der U21-Nationalspieler leidet an einem grippalen Infekt.

Stimmen:

Kölns Trainer Ruthenbeck bemüht sich, die Marschroute für sein Team klar vorzugeben. Der 1. FC ist in der Pflicht, gewinnen zu müssen. "Die Spieler wissen, was sie abliefern müssen und werden ein anderes Gesicht zeigen als gegen Frankfurt" , sagte er.

Hannovers Cheftrainer André Breitenreiter sieht seine Mannschaft noch lange nicht als Favoriten: "Wir sind da Außenseiter wie in jedem Spiel" , erklärte der 44-Jährige, fügte aber hinzu: "Ich weiß, dass mag auch keiner mehr hören." Breitenreiter erwartet eine umkämpfte Partie: "Für die Kölner geht es um sehr viel am Wochenende. Die müssen gewinnen. Entsprechend ist das mindestens ein Spiel auf Augenhöhe."

Sonstiges:

Viele werden sich an das Handtor von Leon Andreasen im Oktober 2015 in Müngersdorf erinnern. Immerhin brachte es Hannover den goldenen 1:0-Sieg. Das damalige Schiedsrichtergespann um Bastian Dankert gab den Treffer und versäumte es, den Dänen ob seines augenscheinlich irregulären Tores zu befragen. Ex-Trainer Peter Stögers Äußerung diesbezüglich wurde später zum Fußballspruch des Jahres gewählt: "Ich habe dem Linienrichter meine Brille angeboten. Aber auch das hat er nicht gesehen." Leon Andreasens Treffer war zudem maßgeblich für die Einführung des Videobeweises.

Mögliche Aufstellungen:

1. FC Köln: T. Horn - Sörensen, Meré, Heintz, Hector - Höger, Özcan, Risse, Jojic - Terodde, Cordoba

Hannover 96: Tschauner - Sorg, Sané, Elez, Korb, Ostrzolek - Schwegler, Fossum, Klaus, Bebou - Füllkrug

Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart)

red mit dpa und sid | Stand: 16.02.2018, 08:52