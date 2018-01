Ausgangslage:

Der 1. FC Köln durfte erst am letzten Spieltag der Hinrunde aufatmen. Gegen den VfL Wolfsburg gab es den lange ersehenten ersten Liga-Sieg der Saison. Mit dem Erfolg im Wintercup in Bielefeld setzten die Kölner in der Winterpause gleich noch einen drauf. Das ändert natürlich nichts am letzten Tabellenplatz für den FC. Doch mit einem Sieg im Derby bei gleichzeitigen Niederlagen der Konkurrenz würde der Rückstand auf den Relegationsplatz plötzlich nur noch sechs Punkte betragen.

Kölns Torwart Timo Horn

Ein solches Szenario findet in Mönchengladbach natürlich kaum Fans. Die Borussia will das Derby unbedingst selbst gewinnen - neben dem nächsten Sieg über den ungeliebten Rivalen winkt schließlich sogar der Sprung auf einen Champions-League-Platz, der auch das Ziel am Niederrhein ist. Zuletzt lief es bei den Fohlen allerdings ziemlich holprig. Dem Sieg über den HSV ging eine enttäuschende Leistung beim SC Freiburg voraus.

Personal:

Bei der Borussia konnten Christoph Kramer und Jonas Hofmann die Vorbereitung auf die Rückserie nach Verletzungen wieder aufnehmen. Auch Raffael scheint nach überstandenen Wadenproblemen wieder eine Option zu sein. Fehlen werden der Borussia auf jeden Fall Mamadou Doucoure, Laszlo Benes, Tobias Strobl, Ibrahima Traore und Raul Bobadilla.

Der 1. FC Köln hofft derweil, mit der Verpflichtung von Simon Terodde seine Probleme im Angriff lindern zu können. Schließlich hat der FC in 17 Spielen lediglich zehn Tore erzielt. Lediglich die Rekonvaleszenten Jhon Cordoba, Dominik Maroh, Nikolas Nartey, Leonardo Bittencourt und Marcel Risse fallen aus. Der Einsatz von Jannes Horn, der von einer Erkältung geplagt ist, steht auf der Kippe. Damit stehen dem FC so viele Spieler zur Verfügung wie noch nie in dieser Saison.

Video starten, abbrechen mit Escape Ruthenbeck - "Gänsehaut pur für mich" | Sportschau | 12.01.2018 | 00:27 Min. | Verfügbar bis 13.01.2019 | Das Erste

Stimmen:

"Jedes Spiel ist wichtig, auch das erste" , sagte Gladbachs Nationalspieler Lars Stindl mit Blick auf das Derby. Matthias Ginter hat Respekt vor dem FC. "Wir müssen schon höllisch aufpassen, hoch konzentriert an die Sache rangehen" , sagte der 23 Jahre alte Abwehrspieler dem Kicker.

Stefan Ruthenbeck startete direkt zu Beginn der Winter-Vorbereitung in den Derby-Modus: "Wir werden uns in den Einheiten spezifisch auf die Gladbacher vorbereiten und Dinge trainieren, die ich gegen Gladbach sehen möchte" , sagte der Kölner Trainer.

Video starten, abbrechen mit Escape 5 Fakten zum 18. Spieltag | Sportschau.de | 11.01.2018 | 00:57 Min. | Verfügbar bis 11.01.2019 | Das Erste

Sonstiges:

Die Lust der Kölner an ihrem Verein scheint etwas zu leiden. Schon beim letzten Heimspiel der Hinrunde gegen Wolfsburg kamen "nur" 41.100 Zuschauer ins Stadion, so wenige wie in vier Jahren nicht. Vor dem Derby gegen Gladbach konnte der FC bislang auch nicht alle verfügbaren Tickets absetzten. Rund 2000 Karten gingen noch am Mittwoch in den freien Verkauf.

Mögliche Aufstellungen:

1.FC Köln: Horn - Sörensen, Mere, Heintz, Hector – Lehmann – Klünter, Guirassy, Özcan, Jojic – Terodde

Bor.Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer, Zakaria - Hazard, Grifo - Raffael, Stindl

Schiedsrichter: Felix Zwayer

Stand: 12.01.2018, 08:00