Ausgangslage:

Über den 1. FC Köln ist eigentlich alles gesagt. Der Tabellenfünfte der vergangenen Saison eilt in der Bundesliga Woche für Woche zum nächsten Negativrekord. Inzwischen sind es 14 Spiele ohne Sieg. Immerhin: Beim 2:2-Unentschieden auf Schalke kämpften sich die Kölner zweimal zurück. Es folgte eine turbulente Woche mit der Entlassung von Trainer Peter Stöger, der Bekanntmachung, dass Armin Veh ab kommender Woche die zuletzt vakante Position des Geschäftsführers Sport übernimmt - und der Niederlage im Europa-Endspiel bei Roter Stern.

Entspannt ist die Situation beim Gegner aus Freiburg auch nicht. Sie ist aber auch nicht annähernd so brenzlig. Trainer Christian Streich war sich schon vor der Saison bewusst, dass es für seine Freiburger in erster Linie immer um den Klassenerhalt geht. Dafür haben sie bislang zwölf Zähler gesammelt, was aktuell den Relegationsplatz bedeutet. Im direkten Kellerduell gegen den HSV reichte es in der Vorwoche nur zu einem torlosen Remis. Klappt's in Köln dafür endlich mit dem ersten Auswärtsdreier?

Personal:

Auch zur Personalsituation in Köln wurde in den letzten Wochen viel geschrieben. Mit zehn verletzten Profis fehlt dem FC fast eine ganze Mannschaft. Darunter auch wichtige Stützen wie Dominique Heintz und Jonas Hector, die sich beide wieder im Aufbautraining befinden. Gegen Freiburg fehlt zudem Yuya Osako durch seine Gelb-Rote-Karte in der Nachspielzeit auf Schalke.

Mit Marc-Oliver Kempf (Muskelfaserriss), Mike Frantz (Innenbandriss im Knie) und Florian Niederlechner (Bruch der Kniescheibe) fehlen SCF -Trainer Streich ebenfalls drei wichtige Akteure. Immerhin sind zuletzt keine neuen Verletzungen mehr dazugekommen.

Sonstiges:

Der 1. FC Köln empfängt einen Angstgegner. Freiburg gewann vier der jüngsten fünf Bundesliga-Spiele gegen die Kölner. In dieser Zeit besiegten die Breisgauer den FC auch noch im DFB -Pokal. Alle unter Christian Streich, der also eine hervorragende Bilanz gegen Köln aufweist.

Die möglichen Aufstellungen:

Köln: T. Horn - Klünter, Sörensen, Bisseck, J. Horn - Jojic, Lehmann, Özcan, Bittencourt - Guirassy, Pizarro

Freiburg: Schwolow - R. Koch, Schuster, Söyüncü - P. Stenzel, Höfler, Haberer, Günter - Ravet, Petersen, Terrazzino

Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka

Stand: 08.12.2017, 08:00