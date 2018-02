Ausgangslage:

Peter Stöger und der 1. FC Köln - da war doch was. 61 Tage nach seiner Entlassung kehrt der einst in Köln geliebte Österreicher zurück an den Dom, wo seine Arbeit noch immer aufgearbeitet wird. Immerhin ist in Köln der Glaube an den Klassenerhalt wieder auferstanden: Zehn Punkte aus den vergangenen vier Spielen haben den FC wieder näher an die Konkurrenz herangebracht. Zum HSV und Werder fehlen nur drei bzw. vier Punkte.

Der Dortmunder Angreifer André Schürrle

In Dortmund ist Pierre-Emerick Aubameyang derweil Geschichte, nun kann man sich wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Und da gilt es einiges nachzuholen. Die schwache Leistung beim am Ende sehr glücklichen 2:2 gegen Freiburg hat im Revier viele erschreckt. Ob die Neuen helfen, die Situation zu entschärfen? Vom FC Basel kam Abwehrmann Manuel Akanji, im Angriff soll Michy Batshuayi die Lücke von Aubameyang schließen.

Personal:

Kölns Coach Stefan Ruthenbeck muss auf den gelbgesperrten Lukas Klünter verzichten. Zudem ist Yuya Osako erkältet. Dafür stehen die im Heimspiel gegen Augsburg verletzt ausgewechselten Profis Christian Clemens und Marco Höger wieder zur Verfügung. Dafür kündigte Ruthenbeck an, dass Neuzugang Vincent Koziello zu seinem Bundesliga-Debüt kommen könnte: "Vincent ist angekommen, er hat sehr gut trainiert und kann eine Option für das Spiel sein."

Beim BVB ist die Liste der Ausfälle deutlich länger: Neben den Langzeitverletzten Erik Durm, Sebastian Rode, Maximilian Philipp und Raphael Guerreiro stehen Marco Reus und Andrej Jarmolenko nicht zur Verfügung. Ob Kapitän Marcel Schmelzer nach überstandener Wadenverletzung auflaufen kann, ist fraglich.

Stimmen:

Stöger ist froh, dass der Vorhang im Aubameyang-Theater endlich gefallen ist: "Es ist gut, dass es vorbei ist, weil das Thema so enorm viel öffentlichen Raum eingenommen hat. Als Thema, hinter dem man sich vielleicht auch mal verstecken kann, dient es nun nicht mehr" , sagte Stöger der "Bild".

Aus seiner Emotionalität Köln gegenüber macht der Österreicher kein Geheimnis: "Natürlich ist das alles andere als ein normales Spiel für mich. Ich weiß selbst nicht genau, wie ich mich fühlen und mit der Situation umgehen werde."

Kölns neuer Manager Armin Veh kritisiert derweil den Ex-Trainer: "Ich habe gesagt, dass 13 verletzte Spieler kein Zufall sind und ich annehme, dass etwas in der Trainingssteuerung schiefgelaufen sein muss" , sagte er dem "Express".

Sonstiges:

Borussia Dortmund muss den schwächsten Rückrundenstart seit neun Jahren verkraften. Zwar verlor man die vergangenen drei Spiele nicht; aber nur drei Punkte nach der Winterpause - das bedeutet aktuell nur Rang sechs in der Tabelle.

Mögliche Aufstellungen:

Köln: Horn - Sörensen, Jorge Mere, Heintz, Hector - Höger, Özcan - Clemens, Jojic - Zoller, Terodde. - Trainer: Ruthenbeck.

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan - Weigl - Götze, Kagawa - Pulisic, Batshuayi, Sancho. - Trainer: Stöger.

Schiedsrichter: Benjamin Brand.

