Ausgangslage:

Am neunten Spieltag ist es soweit - der erste echte Abstiegsgipfel in der Bundesliga steht an. Der Tabellen-18. Köln (ein Punkt) empfängt den 17. Werder Bremen (vier Punkte).

Und doch sind die Ausgangslagen recht unterschiedlich. Während Köln zuletzt vor allem mit dem Videoschiedsrichter und dessen Entscheidungen haderte (beim 1:2 in Stuttgart), musste sich Bremen vor allem Sorgen um die eigene Qualität machen. Die Leistung beim 0:2 gegen Mönchengladbach war - gelinde gesagt - ernüchternd. Seit saisonübergreifend elf Spielen ist Werder nun sieglos.

Die Kölner holten als einziges Team in dieser Saison zu Hause noch keinen Punkt, alle drei Heimspiele wurden verloren. Auch die erhoffte Aufbauhilfe in der Europa League blieb mit der Niederlage bei Bate Borissow aus.

Stimmen:

Der zuletzt stark unter Druck geratene Werder-Trainer Alexander Nouri warnte vor Panik: "Es wird ein Fight, den wir annehmen wollen und müssen. Es ist aber auch nicht das letzte Saisonspiel." Trotzdem kündigte er an: "Wir wollen liefern, wir müssen liefern, und wir werden liefern." Auch Geschäftsführer Frank Baumann wollte von einem Endspiel nichts wissen: "Unsere Situation ist nicht rosig, aber auch alles andere als aussichtslos."

Personal:

Beim FC fehlen weiterhin die Dauerverletzten Jonas Hector und Marcel Risse, außerdem ist Angreifer Jhon Cordoba noch nicht wieder fit.

Auf der Krankenstation von Werder sind nach wie vor Max Kruse, Jerome Gondorf, Theodor Gebre Selassie und Justin Eilers zu Gast.

Sonstiges:

Im Mittelpunkt des Interesses wird natürlich Claudio Pizarro stehen. Der Stürmer trifft mit seinem neuen Klub Köln zum ersten Mal auf seinen alten Werder Bremen. "Wir vermissen ihn hier in der Kabine», sagte Werder-Profi Niklas Mosiander einem Internetportal. "Es wird komisch sein, gegen ihn zu spielen, weil wir in der vergangenen Saison noch zusammen trainiert und gespielt haben."

Pizarro selbst ist weniger emotional: "Es ist für beide eine schwierige Situation, deshalb kann ich leider kein Mitleid haben. Ich werde versuchen, ein Tor zu schießen und zu gewinnen. Das wäre zwar schade für Werder. Aber eben gut für uns."

Die möglichen Aufstellungen:

1. FC Köln: T. Horn - Klünter, Sörensen, Heintz, Rausch - Özcan, M. Lehmann - Jojic, Bittencourt - Osako, Pizarro

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, L. Sané, Moisander - Gebre Selassie, Bargfrede, Augustinsson - Delaney, Junuzovic - Bartels, Belfodil

Schiedsrichter: Robert Kampka (Mainz)

Stand: 20.10.2017, 07:00