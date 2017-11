Ausgangslage:

Der Druck für die Kölner ist enorm. Mit dem Sieg gegen Arsenal im Rücken soll es aber nun endlich klappen mit dem ersten Dreier in der Bundesliga. Hertha BSC gewann auch nur eines der vergangenen sieben Bundesliga-Spiele (am 10. Spieltag 2:1 gegen den HSV) und rutschte auf Rang 14 ab. Damit ist die Hertha so weit unten wie zuletzt am Saisonende 2014/15 - Rang 15. Wie es gehen kann, zeigten die Kölner im DFB-Pokal. Ende Oktober schossen sie Berlin beim 3:1 aus dem Wettbewerb.

Personal:

Die Verletztenmisere beim FC nimmt kein Ende: In Jhon Cordoba (Muskelverletzung am Oberschenkel), Abwehrchef Dominic Maroh (Muskelverletzung Oberschenkel) und dem bisher noch nicht eingesetzten Neuzugang Carlos Queiros (Fraktur des Querfortsatzes im Lendenwirbelbereich) fallen gleich drei weitere Spieler für den Rest des Jahres aus. Cordoba und Maroh hatten sich ihre Verletzungen am Donnerstag im Europa-League-Spiel gegen den FC Arsenal (1:0) zugezogen.

In Jonas Hector, Dominique Heintz, Marcel Risse, Leonardo Bittencourt, Simon Zoller, Christian Clemens und Marco Höger waren gegen Arsenal bereits sieben Leistungsträger verletzt ausgefallen. Sollte Bittencourt bei den Kölnern noch fit werden, wird er eine offensive Außenposition übernehmen, Jojic könnte auf die Doppelsechs neben Lehmann rücken. Jorge Meré verteidigt innen für den gelbgesperrten Sörensen.

Bei Hertha kehrt Rune Jarstein nach seiner Pause in der Europa League ins Tor zurück. Niklas Stark will nach seiner Muskelverletzung in der Wade am Freitag erstmals voll mittrainieren. Womöglich rückt er nach knapp drei Wochen Pause wieder in den Kader.

Stimmen:

Kölns Trainer Peter Stöger weiß, dass der Erfolg gegen Arsenals B-Elf kein Garant für die Wende ist. Dem Pokalspiel in Berlin und dem Europa-League-Sieg gegen BATE Borissow (5:2) folgten Niederlagen in der Liga. " Wir konnten diesen Schwung bislang nicht umsetzen ", sagt Stöger. Doch der Sieg im ersten Heimspiel gegen einen europäischen Topklub seit 25 Jahren soll einiges ändern. In der Mannschaft war der Trotz am Donnerstagabend spürbar. "Das kann ein Dosenöffner sein ", sagte Jannes Horn: "Wenn du zu Hause gegen Arsenal gewinnst, dann kannst du auch die Hertha schlagen."

Sonstiges:

Der 1. FC Köln ist erst das dritte Team der Bundesliga-Historie, das nach zwölf Spieltagen nur zwei Punkte auf dem Konto hat. Die Vorgänger 1. FC Saarbrücken (1963) und 1860 München (1977) stiegen am Saisonende jeweils ab. Die nur vier Kölner Tore nach zwöf Spieltagen sind neuer historischer Minusrekord, ein derart harmloses Team zu diesem Zeitpunkt gab es nie zuvor.

Mögliche Aufstellungen:

1. FC Köln: T. Horn - Jorge Meré, M. Lehmann, J. Horn - Klünter, Rausch - Jojic, Özcan - Osako, Pizarro, Guirassy

Hertha BSC: Jarstein - Weiser, S. Langkamp, Rekik, Plattenhardt - Maier, Skjelbred - Leckie, Lazaro, Kalou - Ibisevic

Schiedsrichterin: Steinhaus (Langenhagen)

Stand: 24.11.2017, 08:00