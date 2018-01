Ausgangslage:

Bei Facebook poppte in den vergangenen Tagen in nicht wenigen Timelines eine neue Veranstaltung auf: "Nichtabstiegsfeier des 1. FC Köln" heißt das am 12. Mai stattfindende Ereignis. Noch vor zwei Wochen wären die Macher wohl maximal belächelt worden, mittlerweile ist aus der Utopie ein realistisches Szenario geworden. Mit zwei Siegen zum Rückrundenauftakt im Derby gegen Gladbach und beim Hamburger SV ist der 1. FC Köln auf einmal wieder mittendrin im Rennen um den Klassenerhalt. Daheim gegen Augsburg nun wollen die Kölner weiter am Projekt Nichtabstieg arbeiten. Die Brust dürfte in jedem Fall breit genug sein.

Der FC Augsburg absolviert gerade rheinische Wochen: Am vergangenen Wochenende trat die Mannschaft in Mönchengladbach an. Trotz der Niederlage gegen die Borussia ist aber weiter alles in Butter beim FCA : Mit 27 Punkten ist die Mannschaft von Coach Manuel Baum nach wie vor näher dran am europäischen Geschäft als an den Abstiegsplätzen. In Köln hofft Baum vor allem auf seinen Torjäger Alfred Finnbogason, der im Hinspiel drei Mal traf.

Personal:

Dem Tabellenletzten stehen fast alle Profis zur Verfügung, wie Coach Stefan Ruthenbeck am Donnerstag (25.01.2018) ankündigte. Leonardo Bittencourt (nach Leisten-OP) und Birk Risa sowie der Langzeitverletzte Marcel Risse sind kein Thema. Dafür ist Lukas Klünter wieder fit, nachdem der 21-Jährige am Mittwoch (24.01.2018) das Training wegen Knieproblemen abbrechen musste.

Auch beim FC Augsburg haben sich die personellen Sorgen unter der Woche zerstreut. Die im Training zu Wochenanfang geschonten Jeffrey Gouweleeuw, Ja-Cheol Koo, und Jonathan Schmid stehen zur Verfügung.

Stimmen:

"Wir müssen aus den Fehlern, die wir in Gladbach gemacht haben, lernen. Gegen Köln müssen wir wieder voll dagegen halten, sie haben das ganze Stadion, die ganze Stadt im Rücken" , sagt FCA-Coach Baum.

FC-Trainer Stefan Ruthenbeck erwartet mit Augsburg einen Gegner, "der unangenehm zu bespielen ist" und "immer wieder ein Tor schießen kann."

Sonstiges:

Historisches ist möglich: Augsburg ist gegen Köln seit acht Bundesliga-Spielen ungeschlagen. Nur gegen Frankfurt und Stuttgart legte der FCA ebenso lange Serien hin – neun Bundesliga-Spiele in Folge ohne Niederlage gelangen den bayerischen Schwaben bisher gegen keinen Klub.

Mögliche Aufstellungen:



1. FC Köln: T. Horn - Sörensen, Jorge Meré, Heintz, Hector - Koziello, Höger - Clemens, Jojic - Osako, Terodde



FC Augsburg: Hitz - Opare, Gouweleeuw, Hinteregger, Max - Khedira, Baier - Koo, Gregoritsch, Caiuby - Finnbogason



Schiedsrichter: Dingert (Gries)

Stand: 26.01.2018, 08:00