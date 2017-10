Ausgangslage:

Um in der Sprache des ehemaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola zu bleiben: "Bayern ist gegen den HSV der Supersupertoptopfavorit". Den letzten Hamburger Sieg gab es 2009, seither hagelte es Niederlagen im deprimierenden Bereich (0:5, 0:8, 2:9, 0:8, 0:6 usw.). Auch in der aktuellen Saison läuft es nicht so gut für den HSV, der seit sechs Spielen sieglos ist und sich tabellarisch in altbekannten Regionen aufhält (Platz 15).

Dazu kommt, dass die Bayern seit dem Amtsantritt von Jupp Heynckes wieder schwungvoller über die Fußballplätze fegen. Mit dem 5:0 über den SC Freiburg sind sie wieder in der Ligaspur. Und auch in der Champions League läuft es für die Münchner.

Dabei setzte Jupp Heynckes zuletzt auf altbewährte Kräfte: Mit Alaba, Boateng, Müller, Martinez und Robben standen gegen Freiburg fünf Spieler aus seinem Triple-Kader 2012/13 in der Startelf. Auf Neuzugänge aus diesem Sommer verzichtete der Coach dagegen.

Stimmen:

HSV-Sportchef Jens Todt will rasch zur alten Leistungsstärke zurückfinden. "Wir müssen wieder punkten. Dafür brauchen wir die Konzentration und den absoluten Willen wie zum Ende der vergangenen Saison. Der FC Bayern ist ein schwerer Gegner. Wir erwarten ein schweres Spiel - aber auch ein volles Haus und volle Unterstützung." Und Trainer Markus Gisdol ist ebenfalls nicht allzu pessimistisch: "Ich sträube mich total dagegen, auch nur im Ansatz zu denken, man hat keine Chance. Natürlich muss vieles passen. Aber eine Möglichkeit hast du immer."

Video starten, abbrechen mit Escape Gisdol - "Vielleicht liegt es an den handelnden Personen, dass keine Panik aufkommt" | Sportschau.de | 19.10.2017 | 00:58 Min. | Verfügbar bis 19.10.2018 | Das Erste

Die Bayern beschäftigen sich derweil eher mit sich selbst: "Der Trainer hat ganz klare Vorstellungen von Disziplin, Einsatz und Mannschaftsdienlichkeit. Da bin ich sehr froh" , erklärte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Über die Belastung in den drei aktuellen Wettbewerben macht man sich ebenfalls keine Gedanken: "Es sind Hochleistungsprofis, die können drei Spiele ohne Probleme in einer Woche absolvieren" , sagte Heynckes.

Personal:

Der FC Bayern muss für mindestens zwei Spiele ohne Javi Martínez auskommen. Der 29 Jahre alte Spanier hatte sich gegen Freiburg eine Verletzung am rechten Schultergelenk zugezogen und könnte noch länger fehlen. Neben Martinez muss Bayern auf die Rekonvaleszenten Manuel Neuer, Franck Ribery und Juan Bernat verzichten.

Der HSV bangt um den Einsatz von Sejad Salihovic. Der 33 Jahre alte Mittelfeldakteur beendete unter der Woche das Training mit einem bandagierten Knöchel. Dagegen meldete sich Tatsuya Ito wie erhofft zurück. Der 20-jährige Angreifer aus Japan hatte einen Schlag auf das Schienbein erhalten. Auch Filip Kostic ist nach seinem Faserriss wieder dabei. Ganz sicher fehlen werden den Hamburgern Vasilije Janjicic und weiterhin Nikolai Müller.

Sonstiges:

Das zu erwartende siebte sieglose Spiel in Folge könnte auch ein unangenehmes Licht auf den Trainer des HSV werfen. Doch Markus Gisdol genießt offenbar weiterhin die Rückendeckung von Heribert Bruchhagen. In der "Hamburger Morgenpost" sagte der Vorstandschef: "Wir werden eine Trainer-Diskussion nicht verhindern können, wenn es weitere Niederlagen gibt." Für Bruchhagen ist deshalb entscheidend, "dass wir uns überhaupt nicht daran beteiligen, mit keinem Satz".

Bruchhagen prügelt lieber ein weng auf die Medien ein: "Ich finde, dass zum Beispiel der 1. FC Köln und Werder Bremen medial in diesen Wochen sehr sympathisch begleitet werden." Der HSV werde gering geschätzt. Jeder nehme sich das Recht heraus, "über den HSV zu spotten. Das ist offenbar chic und stört mich ganz massiv."

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 21.10.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 21.10.2017 | Das Erste

Stand: 20.10.2017, 07:00