Ausgangslage:

Nagelsmann, Nagelsmann und nochmal Nagelsmann. Die Gerüchte über die sportliche Zukunft des jüngsten Bundesliga-Trainers aller Zeiten reißen nicht ab - und gehen den direkt Beteiligten gehörig auf die Nerven. Hat er nun Vertrag bis 2019, oder bis 2021? Geht er nach Dortmund oder zu den Bayern? "Die Nachfrage nach Julian ist verdammt groß. Und sie wird mit jedem Erfolg größer. Er ist halt zu gut", rief Dietmar Hopp bei der Jahreshauptversammlung der TSG .



Noch nerviger aus Hoffenheimer Sicht ist die sportliche Situation. In der Liga fährt man weiterhin Achterbahn. Am Wochenende gab es eine Niederlage in Hannover, in der Vorwoche hatte man zuhause Leipzig weggefegt. Und europäisch hat man sich auch schon frühzeitig verabschiedet und kann sich im kommenden Jahr wieder auf nationale Aufgaben besinnen.



Auch beim Gegner aus Stuttgart wachsen die Bäume nicht in den Himmel - vor allem zuletzt nicht. Nach der Heimniederlage gegen Leverkusen ist der Aufsteiger auch tabellarisch endgültig dort angekommen, wo die meisten Experten sie erwartet hatten: im Abstiegskampf. Der Relegationsplatz ist nur noch zwei Punkte entfernt, ein direkter Abstiegsrang auch nur drei Zähler.



Vor allem auswärts sollte irgendwann mal was mitgenommen werden: Der VfB holte in acht Gastspielen nur einen Punkt und ist damit klar das schwächste Auswärtsteam der Liga.

Personal:

Hoffenheims Nationalstürmer Sandro Wagner fehlte in Hannover erneut im Kader der Kraichgauer, offiziell mit Adduktorenproblemen. Ob er gegen Stuttgart dabei ist, scheint fraglich - der Winterwechsel des 30-Jährigen zu Bayern München zeichnet sich immer mehr ab.



Die Gäste können wieder auf Dennis Aogo und wohl auch auf Josip Brekalo zurückgreifen. Aogo hat eine Erkältung auskuriert, Brekalo nach einem Schlag in die Wade das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Einzig Dzenis Burnic sei auf jeden Fall noch nicht einsatzbereit, so Coach Hannes Wolf.

Stimmen:

"Im Derby gegen den VfB Stuttgart wollen wir es besser machen", sagt Nadiem Amiri angesprochen auf die Niederlage in Hannover. Stuttgart-Coach Wolf erklärt, die Tabellensituation "lässt mich nicht kalt, aber wir haben uns darauf vorbereitet, dass wir da unten reinrutschen können". "Es ist eine lösbare Situation", betonte Wolf weiter. "Die Jungs sind stabil, es gibt keine Phase, in der wir einbrechen."

Hoffenheims Trainer Nagelsmann will sich von der Auswärtsschwäche der Stuttgarter (ein Punkt in acht Spielen) nicht blenden lassen: "Der VfB ist ein gutes Team mit vielen neuen Spieler. Sie haben es in einer schwierigen Transferperiode im Sommer gut gemacht, weil es nie einfach ist, sich sofort in der Bundesliga zu etablieren. Vor allem in der Abwehr haben sie einen guten Mix aus erfahrenen und jungen Spielern."

Sonstiges:

Für Stuttgarts Andreas Beck wird die Partie in Sinsheim etwas Besonderes, trifft der Verteidiger doch erstmals auf den Verein, an dessen Geschichte er lange mitschrieb. Beck spielte von 2008 bis 2015 bei der TSG und ist immer noch Hoffenheimer Rekordspieler.

Mögliche Aufstellungen:



TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Vogt, Hübner - Kaderabek, Nico Schulz - Grillitsch - Demirbay, Amiri - Uth, Gnabry



VfB Stuttgart: Zieler - Baumgartl, Badstuber, Kaminski - Pavard, Gentner, Ascacibar, Insua - Akolo, Özcan - Donis



Schiedsrichterin: Bibiana Steinhaus (Langenhagen)

Stand: 13.12.2017, 09:13